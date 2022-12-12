Disney Plus Recep İvedik 7 izleme linki: Recep İvedik 7 nereden izlenir?

Recep İvedik 7 izleme linki yoğun ilgi görüyor. Recep İvedik serisinin yeni filmi 9 Aralık'ta izleyici karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu film, Disney Plus'ta yayınlandı. Recep İvedik 7 sinemalarda ekrana gelmeyecek. İşte Disney Plus Recep İvedik 7 izleme linki

RECEP İVEDİK 7 NEREDEN İZLENİR?

Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında gerçekleştirilen ‘Recep İvedik 7 filmi 9 Aralık'ta Disney Plus'ta yayınlandı. Aşağıdaki link üzerinden üye olarak filmi izleyebilirsiniz.

DİSNEY PLUS İZLEME LİNKİ-TIKLAYINIZ



RECEP İVEDİK 7 FİLMİ KONUSU

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.



