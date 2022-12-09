Disney Plus üyelik fiyatı ne kadar? Disney Plus üyelik iptali nasıl yapılır? İşte üyelik paketleri

Disney plus üyelik fiyatının ne kadar olduğu merak ediliyor. Disney Plus izleyicileri bugünden itibaren platform üzerinden Recep İvedik 7'yi de izleyebilecekler. Üyelik bedeli aylık 64,99 TL olan Disney Plus'ta 12 aylık üyelik seçeneği de bulunuyor.
Disney+ aylık üyelik bedeli 64,99 TL’dir. Dilerseniz yıllık üyelik ile (tek ödemede 649,90 TL) 10 ay fiyatına 12 ay izleyebilirsiniz.
Disney+; mobil cihazlar, web tarayıcıları, oyun konsolları, set üstü kutular ve smart TV’leri destekler.
Disney+ üyeleri, fatura döneminin veya ücretsiz deneme süresinin sonundan itibaren geçerli olmak üzere üyeliklerini diledikleri zaman iptal etme imkanına sahiptir. Disney+ üyeliğinizi iptal ettiğinizde Disney+ hesabınızın veya eğer varsa The Walt Disney Company’nin diğer ürün ve deneyimleri için kullandığınız Disney hesabının silinmeyeceğini lütfen unutmayı
Doğrudan Disney+ tarafından faturalandırılıyorsanız ve üyeliğinizi iptal etmek istiyorsanız (üçüncü taraflar üzerinden faturalandırılan üyeler için adımlar farklılık gösterebilir):
Bir bilgisayar veya mobil tarayıcı üzerinden Disney+ hesabınızda oturum açın
Profilinizi seçin
Hesap bölümünü seçin
Üyelik bölümünden Disney+ üyeliğinizi seçin
Üyeliği İptal Et’i seçin
İptal etme nedeninizi paylaşmanız, anketi doldurmanız (isteğe bağlı) ve iptal işlemini tamamlamanız istenir
Mevcut fatura döngünüzün sonuna dek Disney+’a erişmeye devam edebilirsiniz, ancak bundan sonra sizden ücret alınmaz. İptal işlemi hakkında daha fazla bilgiyi Üyelik Sözleşmesi’nde bulabilirsiniz.
Üçüncü taraflar üzerinden faturalandırma
Disney+’a üçüncü bir taraf üzerinden kaydolduysanız üyeliğinizi iptal etme adımları farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi edinmek için ilgili üçüncü tarafın yardım merkezine gidin veya kendileriyle iletişime geçin.