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Disney Plus üyelik fiyatı ne kadar? Disney Plus üyelik iptali nasıl yapılır? İşte üyelik paketleri

09.12.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus üyelik oluşturma ve iptal etme işlemleri araştırılıyor. Recep Üvedik 7, 9 Aralık itibari ile izleyici karşısına çıktı. Film, Disney Plus'ta yayınlanıyor. Filmi izlemek isteyenler araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, Disney Plus üyelik fiyatı ne kadar? Disney Plus üyelik iptali nasıl yapılır?

Disney Plus üyelik fiyatı ne kadar? Disney Plus üyelik iptali nasıl yapılır? İşte üyelik paketleri

Disney plus üyelik fiyatının ne kadar olduğu merak ediliyor. Disney Plus izleyicileri bugünden itibaren platform üzerinden Recep İvedik 7'yi de izleyebilecekler. Üyelik bedeli aylık 64,99 TL olan Disney Plus'ta 12 aylık üyelik seçeneği de bulunuyor.

DİSNEY PLUS ÜYELİK FİYATI NE KADAR?

Disney+ aylık üyelik bedeli 64,99 TL’dir. Dilerseniz yıllık üyelik ile (tek ödemede 649,90 TL) 10 ay fiyatına 12 ay izleyebilirsiniz.
Disney+; mobil cihazlar, web tarayıcıları, oyun konsolları, set üstü kutular ve smart TV’leri destekler.

DİSNEY PLUS’I İPTAL ETME

Disney+ üyeleri, fatura döneminin veya ücretsiz deneme süresinin sonundan itibaren geçerli olmak üzere üyeliklerini diledikleri zaman iptal etme imkanına sahiptir. Disney+ üyeliğinizi iptal ettiğinizde Disney+ hesabınızın veya eğer varsa The Walt Disney Company’nin diğer ürün ve deneyimleri için kullandığınız Disney hesabının silinmeyeceğini lütfen unutmayı

DİSNEY PLUS ÜYELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?

Doğrudan Disney+ tarafından faturalandırılıyorsanız ve üyeliğinizi iptal etmek istiyorsanız (üçüncü taraflar üzerinden faturalandırılan üyeler için adımlar farklılık gösterebilir):
Bir bilgisayar veya mobil tarayıcı üzerinden Disney+ hesabınızda oturum açın
Profilinizi seçin
Hesap bölümünü seçin
Üyelik bölümünden Disney+ üyeliğinizi seçin
Üyeliği İptal Et’i seçin
İptal etme nedeninizi paylaşmanız, anketi doldurmanız (isteğe bağlı) ve iptal işlemini tamamlamanız istenir
Mevcut fatura döngünüzün sonuna dek Disney+’a erişmeye devam edebilirsiniz, ancak bundan sonra sizden ücret alınmaz. İptal işlemi hakkında daha fazla bilgiyi Üyelik Sözleşmesi’nde bulabilirsiniz.
Üçüncü taraflar üzerinden faturalandırma
Disney+’a üçüncü bir taraf üzerinden kaydolduysanız üyeliğinizi iptal etme adımları farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi edinmek için ilgili üçüncü tarafın yardım merkezine gidin veya kendileriyle iletişime geçin.

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