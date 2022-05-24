HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına ilişkin açıklama!

Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına ilişkin açıklama!

24.05.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve çeşitli sosyal medya kullanıcılarının, “Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir” şeklindeki paylaşımıyla ilgili açıklamada bulundu. Diyanet, iddianın asılsız olduğunu duyurdu.

Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına ilişkin açıklama!

Diyanet İşleri Başkanlığı, "9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği" yönünde açıklama yapıldığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve çeşitli sosyal medya kullanıcılarının, “Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir” şeklindeki paylaşımı asılsızdır. Mesnetsiz bu içerik, Başkanlığımızı hedef alan bir iftiradan ibarettir.

Daha önce de paylaşılan söz konusu iftiranın 2 Ocak 2018 tarihinde Başkanlığımızca tekzip edilmesine rağmen bu konuyu tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığı açıktır.

Kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma ve anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden, erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin kabul edilemeyeceği başkanlığımız tarafından defaatle dile getirilmiştir. Ayrıca seminer, konferans, vaaz ve yayınlarda mütemadiyen konunun önemine dikkat çekilmiştir."

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti...Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti...
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılarMasaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar
Erdoğan espriyi patlattı! 'Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin'Erdoğan espriyi patlattı! 'Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Beyazıt'taki çatışmanın nedeni tükürükmüş!

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!

Ankara Adliyesi’nde akılalmaz vurgun!

Kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yayını böyle açtı

Kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yayını böyle açtı

Hastalığı sevenlerini şoka uğrattı! Covid olunca öğrenmiş

Hastalığı sevenlerini şoka uğrattı! Covid olunca öğrenmiş

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

İlginizi Çekebilir

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Markette zam geleceğini duydu! "Saklıyorlar"

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

'Hiçbir bitkide yok' diye vurguladı! Etkisini anında gösteriyor

Kızı, onlarca kadını dolandıran babasını ifşa etti!

Kızı, onlarca kadını dolandıran babasını ifşa etti!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.