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  4. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.06.2020 22:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


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