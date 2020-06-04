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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
DİYARBAKIR
HABERLERİ
|
04.06.2020 22:09 |
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.