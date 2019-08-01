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Diyarbakır'da antidepresan içen 4 çocuk hastanelik oldu

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YAŞAM  | 01.08.2019 05:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde çöpte buldukları antidepresan ilaçlarını içen ikisi kardeş yaşları 4 ile 7 arasından değişen 4 çocuk zehirlendi. Zehirlenen çocuklar tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'da antidepresan içen 4 çocuk hastanelik oldu

Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 842 sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zekeriya C. (4), Şeyhmuz C. (7) Zeynep E. (7), ve Yağmur A. (6) çöpe atılan ve psikolojik tedavide kullanılan antidepresan ilaçları yutttuktan bir süre sonra fenalaştı.

Eve geldikleri zaman halsizlik ve mide bulantısı görülen çocukların, çöpteki ilaçlardan içtiklerini söylemeleri üzerine zehirlendikleri anlaşıldı.

diyarbakir

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çocuklar, aileleri tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır antidepresan ZEHİRLENME

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