HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da çok acı olay! Oğlunu kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da çok acı olay! Oğlunu kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 15:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Ali Karakoç (40), boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için kanala atladı. Oğlunu kurtaran Karakoç, sudan çıkmayı başaramayınca boğuldu.

Diyarbakır'da çok acı olay! Oğlunu kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

Olay, dün öğlen saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Morkoyun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için su kanalına giren oğlunun, boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Ali Karakoç, suya atladı. Oğlunu kurtaran Karakoç, kanaldan çıkmayı başaramadı. Ali Karakoç, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı haber alıp gelen yakınları, yaptıkları aramayla Karakoç'un cansız bedenine ulaştı.

Karakoç'un cenazesi jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

2

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor Tatilciler dikkat! Uzmanlar 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyarıyor
Aylık 22 bin 788 kirayla makam aracı iddiasıAylık 22 bin 788 kirayla makam aracı iddiası
Bahar Dönemi AUZEF final sınavları tarihi uzatıldı mı? Bahar Dönemi AUZEF final sınavları tarihi uzatıldı mı?

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz!

Jandarmadaki atama ve terfiler Resmi Gazete'de

Jandarmadaki atama ve terfiler Resmi Gazete'de

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Hayranıyla aşk yaşıyor! Instagram'dan duyurdu

Hayranıyla aşk yaşıyor! Instagram'dan duyurdu

Bankamatikten çektiği hatalı basım 100 lirasına teklif bekliyor

Bankamatikten çektiği hatalı basım 100 lirasına teklif bekliyor

İlginizi Çekebilir

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Bir cenaze 2 düğün mahalleyi karantinaya aldırdı

Bir cenaze 2 düğün mahalleyi karantinaya aldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diğer Haberler
Gaziantep Valisi açıkladı: 2 yıl sürecek

Vali Gül açıkladı: 2 yıl sürecek

Maltepe Belediyesi’nde aylık 22 bin 788 kirayla makam aracı iddiası

Aylık 22 bin 788 kirayla makam aracı iddiası

Arefe günü resmi tatil mi? Kurban bayramı arefe ne zaman 2020?

Arefe günü resmi tatil mi? Kurban bayramı arefe ne zaman 2020?

Gayrettepe'de trafoda patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Gayrettepe'de trafoda patlama!

Ahıra giren yılan kurbanlık boğayı telef etti

Ahıra giren yılan kurbanlık boğayı telef etti

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Buluşma görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.