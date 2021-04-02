Diyarbakır’da ‘Çuvaldan gelinlik’ tasarımı görenleri şaşırttı

Gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak Diyarbakır’daki iş yerinin tanıtımı için ilginç bir yöntem kullandı. İlkbahar ve yaz sezonunda giyilecek gelinlik, abiye ve nişan takımlarını tanıtan Kaymak görenleri şaşkına çevirdi. Yeni iş yerinde tanıtımını yapmak için ülke dışından getirdiği yabancı uyruklu mankenlere çuval yapımında kullanılan kumaştan yaptığı gelinlikleri giydirip podyuma çıkardı.

İş yerinin açılışında vatandaşlar tarafından da büyük beğeni alan çuvaldan gelinlik konsepti ile ilgili açıklamada bulunan iş yeri sahibi Mehmet Kaymak, bugün defilelerin olduğunu belirterek, “Yüzden fazla gelinlik modelinin tanıtımını yapacağız. Yapacağımız bu tanıtımda önceliğimiz çuvaldan yapmış olduğumuz gelinlik ve buna benzer elbiselerin tasarımını gündeme getirmektir. Yapmış olduğumuz çuvaldan gelinlik, nişan elbisesi ve özel günlerde giyilecek elbiseleri ilerde eser halinde yapıp satışını yapmayı da düşünüyoruz. Yapmış olduğum bu girişimde çuvaldan gelinlikte yapabiliriz ve çuvaldan gelinlik yapsak da bize yakışır mesajını dünyaya vermek istedim” diye konuştu.