Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Diyarbakır’da ‘Çuvaldan gelinlik’ tasarımı görenleri şaşırttı

Diyarbakır’da ‘Çuvaldan gelinlik’ tasarımı görenleri şaşırttı

Seray Üstün Seray Üstün
02.04.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak, yeni açtığı iş yerinin tanıtımını yapmak amacıyla ilginç bir girişimde bulundu.

Gelinlik tasarımı ve üretimi yapan Mehmet Kaymak Diyarbakır’daki iş yerinin tanıtımı için ilginç bir yöntem kullandı. İlkbahar ve yaz sezonunda giyilecek gelinlik, abiye ve nişan takımlarını tanıtan Kaymak görenleri şaşkına çevirdi. Yeni iş yerinde tanıtımını yapmak için ülke dışından getirdiği yabancı uyruklu mankenlere çuval yapımında kullanılan kumaştan yaptığı gelinlikleri giydirip podyuma çıkardı.

KAPAK

İş yerinin açılışında vatandaşlar tarafından da büyük beğeni alan çuvaldan gelinlik konsepti ile ilgili açıklamada bulunan iş yeri sahibi Mehmet Kaymak, bugün defilelerin olduğunu belirterek, “Yüzden fazla gelinlik modelinin tanıtımını yapacağız. Yapacağımız bu tanıtımda önceliğimiz çuvaldan yapmış olduğumuz gelinlik ve buna benzer elbiselerin tasarımını gündeme getirmektir. Yapmış olduğumuz çuvaldan gelinlik, nişan elbisesi ve özel günlerde giyilecek elbiseleri ilerde eser halinde yapıp satışını yapmayı da düşünüyoruz. Yapmış olduğum bu girişimde çuvaldan gelinlikte yapabiliriz ve çuvaldan gelinlik yapsak da bize yakışır mesajını dünyaya vermek istedim” diye konuştu.

TAM NOT ALDI

3 (1)

Yapılan açıklamanın ardından Kaymak tarafından tasarlanan çuvaldan gelinlik, nişan elbisesi ve özel günlerde giyilen elbiseler yabancı uyruklu mankenler tarafından podyumda sergilenerek vatandaşlar tarafından tam not aldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
Hayatını kurtaran paraşütten sevdiği kadına gelinlik yaptıHayatını kurtaran paraşütten sevdiği kadına gelinlik yaptı
Frig Vadisi'ne turist ilgisi!Frig Vadisi'ne turist ilgisi!
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medya kullanmayı reddettiler! Sebepleri şaşırttı

Sosyal medya kullanmayı reddettiler! Sebepleri şaşırttı

Televizyondaki sunucunun sesine tahammül edemiyor

Televizyondaki sunucunun sesine tahammül edemiyor

İki sanatçı kardeşin öyküsü! Eniştesiyle evlendi, ablası küstü

İki sanatçı kardeşin öyküsü! Eniştesiyle evlendi, ablası küstü

Havaalanında el konulan eşyalara ne oluyor?

Havaalanında el konulan eşyalara ne oluyor?

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Bilimin çarpıcı yüzü! Tarihin en korkunç deneyi

Bilimin çarpıcı yüzü! Tarihin en korkunç deneyi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kırmızı Oda Nihal ve Zafer’in gerçek hikayesi ortaya çıktı

Kırmızı Oda Nihal ve Zafer’in gerçek hikayesi ortaya çıktı

Kalçası ve cinsel organı nedeniyle zulme uğradı!

Kalçası ve cinsel organı nedeniyle zulme uğradı!

En zengin aile! Rothschild üyeleri ve ilginç komplo teorileri

En zengin aile! Rothschild üyeleri ve ilginç komplo teorileri

Diğer Haberler

Görsel algılama yeteneğinizi geliştirecek bir bulmaca! Nesnelere odaklanarak eşi olmayanı bulun

Eşi olmayan nesneyi bulabilir misiniz?

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

Camdaki Kız dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı

Hayatını kurtaran paraşütten sevdiği kadına gelinlik yapan askerin hikayesi: Maj Claude Hensinger

Hayatını kurtaran paraşütten sevdiği kadına gelinlik yaptı

4500 sene önce yazılan aşk mektubu! Aşk insanlık tarihi boyunca varlığını sürdürdüğünü bu mektupla kanıtladı

Bu duygu hep vardı! Dünyanın ilk aşk mektubu

Pazartesi günlerini sevmediği için cinayet işleyen katil: Brenda Ann Spencer

Pazartesi Sendromu nedeniyle katil oldu!

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 2 Nisan tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.