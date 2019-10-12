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Diyarbakır'da feci kaza! Ölümden saniyelerle kurtuldu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 12.10.2019 10:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazada 1 kişi yaralanırken, 3 vatandaşın son anda kurtulduğu anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal (Ekinciler) Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 GZ 2847 plakalı otomobil önce ticari taksiye çarpıp ticari taksiyi ters çevirdi ardından yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarptı. Yaşanan kaza sırasında karşıdan karşıya geçmek için bekleyen 1'i kadın 3 kişi ise son anda direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın altında kalmaktan kurtulurken o an mobbese kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazada yaralanan ticari taksi şoförü Mehmet Emin Onur, 112 sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

(İHA)<br><div></div>
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaza

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