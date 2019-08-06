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Diyarbakır’da hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 21:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde hurdacı pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı Özdemir Mahallesi’nde bulunan hurdacılar pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hurdalık almaya gelen müşteri hurdacıyla fiyatta anlaşamayınca tartıştı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken 6 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kavgada 3 kişi ağır yaralanırken Ferhat Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri ise olay yerinde geniş çapta inceleme başlatırken kavgaya karışanların yakalanması için operasyon başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Bağlar Silahlı kavga

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