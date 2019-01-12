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Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 08:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da operasyon! Teröristler öldürüldü

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Köyü sınırları içerisinde Jandarma Özel Harekat timleriyle düzenlenen operasyonda, dün bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada, Zinarin Berxwedan kod adlı Hacire Yılmaz ve Zilan Torhildan kod adlı Suzan Çelik adlı teröristler, üzerlerinde bulunan 9 milimetre çapında 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 76 fişek, 4 el bombası ve birçok örgütsel doküman ile birlikte etkisiz hale getirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kocaköy terör PKK

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