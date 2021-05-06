Lezzetiyle ünlü Eşme eriği tezgaha inmek için gün sayıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi’nde yüzlerce çiftçinin geçim kaynağı olan ve lezzetiyle ün salmış Eşme eriği, tezgahlarda yerini almak için gün sayıyor. Ayvasıyla ünlü Eşme’nin bir diğer lezzeti olan eriği yetiştirmek için özenle çalışan çiftçiler, vatandaşların lezzetle kısa sürede buluşması için erik ağaçlarına çocukları gibi bakıyor. Ağaçlara günlük olarak bakım ve gübreleme yapan çiftçiler, Eşme eriğinin 1 ay sonra tezgahlardaki yerini alacağını söyledi.

ERİK AĞAÇLARINA ÇOCUKLARI GİBİ BAKIYOR

Erik yetiştiriciliğinin dede ve babasından kendisine miras kaldığını söyleyen çiftçi Ahmet Özer, “Ben kendimi bildim bileli meyveciyim. Eriğimiz var, kirazımız var, ayvamız var, cevizimiz var, elmamız var, armudumuz var. Bakımını kış mevsimi hariç diğer ayların tamamında ekseri sabahtan akşama kadar yapıyoruz. Bir gün ilacını atıyoruz yaprağından, bir gün dibinden sıvı gübresini, kuru gübresini veriyoruz, sürümünü yapıyoruz, diplerini kazıyoruz. Yani Kış mevsimi hariç diğer tüm zamanlarda buradayız. Bütün vaktimizi burada geçiriyoruz. Evdeki oğluma nasıl bakıyorsam buradaki bir tane fidanıma oğlum gibi bakıyorum, oğlumun ihtiyaçları neyse bunların da ihtiyaçları var. Bakarsan o da sana bakar bakmazsan o da sana bakmaz” dedi.