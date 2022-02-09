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Diyet yapanların korkmadan tüketebilecekleri bir hamur işi: Yulaflı poğaça

09.02.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poğaçalar muhteşem lezzetleriyle hem kahvaltılarda hem beş çaylarında sofraların en önemli atıştırmalıkları arasında yer alıyor. Ancak poğaçayı diyet yapanlar pek tercih edemiyor. İşte biz de onlar için yulaflı poğaça tarifini derledik. İçerisinde beyaz unun bulunmayışı sizlere sağlıklı bir tarif sunuyor. Yulaf ezmesi, yoğurt ve peynir bu tarifin en önemli malzemeleri. Tüm detaylarıyla birlikte yulaflı poğaça tarifi.

Diyet yapanların korkmadan tüketebilecekleri bir hamur işi: Yulaflı poğaça

Genellikle hamur işleri gözünüzü korkutan tariflerden oluyor. Ancak bu tariften korkmanıza gerek yok. Yapımı basit olmasına karşın lezzeti de bir o kadar kolay. Özellikle kahvaltılara yakışan bu poğaça birçok besin değeri içeriyor. Üstelik kilo almanıza da neden olmuyor. Kilo almaktan korkmadan tüketebileceğiniz bir tarif. Kahvaltılara da çok yakışan yulaflı poğaça uzun süre tok kalabilmenizi sağlıyor. Poğaçanın kahvaltılarda tüketilmesi, ekmek kullanımını azaltıyor. Yapımı da bir o kadar kolay olan bu tarifi istediğiniz zaman beş dakikada hazırlayabilirsiniz. İşte yulaflı poğaça tarifinin ayrıntıları.

YULAFLI POĞAÇA TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 su bardağı yulaf ezmesi

  • Yarım su bardağı yoğurt

  • 1 adet yumurta akı

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam dereotu

  • 100 gram beyaz peynir

  • 1 paket kabartma tozu

ÜZERİ İÇİN

  • 1 adet yumurtanın sarısı

  • Yulaf ezmesi

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak mutfak robotunun içerisine sadece 1 su bardağı yulaf ezmesini koyun.

  • Yulaf ezmesini un haline getirene kadar robottan geçirin.

  • Dereotunu ince ince doğrayın.

  • Beyaz peynirleri küçük küçük parçalara ayırın.

  • Bir kaba yumurta akını, tereyağını, tuzu, dereotunu, kabartma tozunu, beyaz peyniri ve yoğurdu alın.

  • Eklediğiniz malzemeleri güzelce karıştırın.

  • Robottan çıkardığınız yulaf ununu derin bir kaba alın ve üzerine kenara ayırdığınız 2 su bardağı yulaf ezmesini ekleyin.

  • İçine yaptığınız yoğurtlu karışımı da ekleyin.

  • Hamur kıvamı elde edene kadar iyice yoğurun.

  • Oluşan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar ayırın.

  • Parçaları elinizde yuvarlayarak şekiller verin.

  • Yuvarlak şekil verdiğiniz hamurları yağlı kağıt serdiğiniz tepsinin üzerine dizin.

  • Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürerek üzerlerine yulaf ezmesi serpiştirin.

  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyun.

  • 20-25 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirin.

  • Pişen poğaçalarınız artık servise hazır.

  • Afiyet olsun!


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Anahtar Kelimeler:
poğaça tarifi
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