''Diyet yapayım derken hipoglisemi olmayın''

Düşük kan şekeri rahatsızlığı yani hipogliseminin, kişiyi komaya sokabilecek kadar tehlikeli olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Öksüz, rahatsızlığın nasıl geliştiği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında önemli bilgiler verdi. "Şeker ilacı kullananlar dikkatli olsun" Şeker ilacı kullananları dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyaran Uzman Dr. Öksüz, "Kan şekerinin normalden fazla düşmesinin (50 mg/dl’nin altı) hipoglisemi olarak adlandırılır. Hipoglisemi, en sık ağızdan şeker ilacı alan ve insülin kullanan şeker hastalarında rastlanır. Hasta şeker ilacını aç karnına alıp, yemeğini geç yediğinde, ilaçla yemek arasını çok açtığında, ilaç dozunun aynı kaldığı ve günlük yediği yemek miktarının çok az olması durumunda, aşırı efor sarf edildiğinde, şeker ilacını kullanmış olduğu dozun üstünde aldığında kan şekeri düşer, hipoglisemi gerçekleşir. Ancak hipoglisemi sadece şeker hastalarında değil, bilinçsizce yapılan diyetlerde, gün içinde koşu yapmak, ağır yük taşımak gibi vücudu zorlayacak aktiviteler sonucunda da ortaya çıkabilir" dedi.

"Doktor ve diyetisyenden destek alın" "Fazla kilosu olanların, hekim ve diyetisyen kontrolünde diyet yaparak kilo vermeye çalışması sağlık açısından daha doğrudur" diyen Öksüz, sözlerine şöyle devam etti: “Kilo vermeye başlamadan önce vücutta herhangi bir hastalık olup olmadığı kontrol ettirilmelidir. Fizik muayeneleri yapılıp, tetkikleri görüldükten sonra bir plan dahilinde kilo vermeye başlanmalıdır. Kilo almaya neden olan hipotiroidi (tiroit bezinin az çalışması) gibi bir hastalık varsa tedavilerinin yapılması gerekmektedir. Aç kalmak kilo vermek anlamına gelmez, uzun süre aç kalındığında, yeterli gıda alınmadığında vücut direnci azalır, kan şekeri düşebilir. Uzun süre aç kalmak hipoglisemiye neden olabilir." "Halsizlik, terleme, çarpıntı ve sinirlilik yapar" Hipogliseminin uzun sürdüğü ve müdahale edilmediği durumlarda ağır klinik sonuçlar ortaya çıkabileceğini ifade eden Öksüz, halsizlik, terleme, çarpıntı ve sinirlilik halinin en erken ortaya çıkan bulgular olduğunu söyledi. Hızlıca düşen kan şekeri ve hipoglisemi atağında yiyecek ve içeceklerden destek alınabileceğine dikkat çeken Öksüz, "Ancak bu konuda da çok dikkatli olunması gerekir. İçinde şeker olduğu için çikolata, bisküvi, meyve suları, dondurma gibi yiyecekler tüketmeye çalışmak bu zorlu durumu daha da zorlu bir hale getirebilir. Çünkü içindeki şeker vücuda önce fayda veriyor gibi gözükse de hemen ardından daha büyük zarar verebilir. Bunun yerine şeker oranı düşük meyveler, sebzeler, ceviz ve badem gibi sağlıklı kuruyemişler kan şekeri sorununuza iyi gelebilir" diye konuştu.