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  4. Diyet yapıp erimişti, tatil iyi gelmedi! Nurgül Yeşilçay, 10 günde 3 kilo aldı

Diyet yapıp erimişti, tatil iyi gelmedi! Nurgül Yeşilçay, 10 günde 3 kilo aldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.08.2024 10:17
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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sıkı diyet ve sporla geçtiğimiz aylarda bir hayli kilo vermişti. Oyuncu sevgilisiyle çıktığı tatilde diyeti unuttu. Yeşilçay 10 günde 3 kilo aldı.

Diyet yapıp erimişti, tatil iyi gelmedi! Nurgül Yeşilçay, 10 günde 3 kilo aldı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son dönemde fazla kilolarından kurtulmuştu. Oyuncu sosyal medya hesabında "30 günde 17 kilo verilmez. 2 yılda 15 kilo... Hatta ilk aylar hiç veremeyip vazgeçmek istiyorsun vazgeçmezsen vermeye başlıyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

"AÇ KALIYORSUN"

Yeşilçay daha önce aralıklı oruç yaptığını söylemiş ve "Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok" demişti.

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Son dönemde eriyen oyuncu tatile gidince diyeti unuttu.

grtr
Oyuncu İstanbul’dan uzakta geçirdiği 10 günde kendine izin verdi ve rejimi bıraktı. Tatilde yemekleri yiyen Yeşilçay, evine 3 kilo fazlayla geri döndü.

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Nurgül Yeşilçay
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