Diyete başlamayı düşünenlerin aklında bulunması gereken bilgiler, mutfağına alması gereken ürünler

Diyete uymak kadar sağlıklı yemekler yapmak da bazen insanı zorlayabilir. Kolayca yapılan ya da dışarıdan söylenen fast-food yiyecekler yerine her gün sebze yemekleri yapmak ve salatalar hazırlamak sizi diyetten soğutabilir. Neyse ki mutfağınıza alacağınız birkaç ürünle bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Sebzeleri hızlıca parçalara ayırabileceğiniz doğrayıcılardan yemekleri daha sağlıklı hale getiren fritözlere kadar sizi diyet yapmaya teşvik edecek harika ürünler var. Diyetteyken elinizi güçlendirecek bu ürünlerin yanında bilmeniz gereken birkaç önemli nokta olduğunu da es geçmeyelim. Çünkü sağlıklı beslenmekle ilgili doğru sandığınız yanlışlar, tüm çabanızı çöpe atabilir. Öyleyse haydi, biraz diyetin inceliklerinden bahsedelim!

Diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Günün ilk öğünü kahvaltı hakkında biraz konuşalım. Kilo vermek isteseniz bile kahvaltınızı çok iyi yapmanız gerek. Sağlıklı bir kahvaltı sizi gün boyu tok tutar ve metabolizmanızı düzene sokar. Şunu asla unutmayın: Diyette olmak aç kalmak demek değil. Kilo almak istiyorsanız midenizi tıka basa doldurmak hiç değil! Her öğün düzenli ve sağlıklı beslenmelisiniz. Akşam öğününüzü saat 19.00'dan önce yemeye dikkat etmelisiniz. Çünkü bu saatten sonra genelde hareketsiz kalındığı için yemeklerin hazmedilmesi zorlaşır. Gelelim uzak durmanız gerekenlere. Amacınız ister kilo almak ister vermek olsun, diyetteyken yağlı yiyeceklere veda edin. Bunun yerine diyetin vazgeçilmezi olan salatalarda zeytinyağı kullanabilirsiniz. Yemek pişirirken de tava kullanmak yerine ızgara ve fırın kullanın. Böylece yağ kullanımını azaltmış olursunuz. Rafine şekerli gıdalar yerine meyve tüketerek tatlı isteğinizi bastırabilirsiniz. Çikolata yemek mi istiyorsunuz? O zaman %70 bitter içeren çikolataları yiyebilirsiniz. Tabii burada dikkat etmeniz gereken nokta porsiyon. Diyetteyken ne yerseniz yiyin porsiyonunuza dikkat edin. Ara öğünlerin önemini de unutmayın. İşe ya da okula götüreceğiniz sağlıklı atıştırmalıklarla açlığınızı bastırabilirsiniz. Bol bol su tüketmek de diyetteki en kilit nokta. Su, vücudu toksin bileşenlerden temizleyerek daha sağlıklı olmanıza imkan tanır. Şimdi sıra diyetteyken en büyük yardımcınız olacak ürünlerde! Bu ürünler sayesinde diyet yapmayı kolaylaştırabilirsiniz.

1. Onunla yemekler hem sağlıklı hem lezzetli

Diyet yaparken en önemli şey tüketilen yağ oranını azaltmak. Kızartmalar lezzetli olmasaydı bunu yapmak kolay olurdu. Üzülmeyin, artık kızartmalara veda etmenize gerek yok. Teknoloji buna da çareyi buldu! Philips Airfry Fritöz'le diyet yapmak da sağlıklı beslenmek de çok kolay. Fritöz dendiğine bakmayın, bu ürünün pişirme sistemi bambaşka. Sadece sıcak hava kullanarak yiyecekleri kızartan ürün, bunu yaparken normalden %90 daha az yağ kullanır. Sadece bir yemek kaşığı yağ ile tüm aileye yetecek kadar patates kızartabilirsiniz. Sadece kızartma değil; et, balık, sebze, hatta hamur işi bile yapabilirsiniz. Üstelik üründe yapabileceğiniz tüm tariflerin yer aldığı bir uygulama da var. Fırın ve mikrodalgayı unutturacak bu ürün her mutfakta yer almalı!

2. Heyecanla bekleyeceğiniz ara öğünlere özel bir ürün

Diyette porsiyonları azaltmak yetmiyormuş gibi bir de öğünler arasında uzun uzun beklemek var. O saatler açken geçmez bilmez, sürekli bir şeyler yeme isteğini bastırmak da giderek zorlaşır. İşte, tam o anda ara öğünler imdadımıza yetişir. Size önereceğimiz ürünle ara öğünlerinizi işe, okula ya da istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Titiz Take'N Go Pratik Kap, bunun için yapılmış bir ürün. Ara öğünlerinizi kapaklı bölümde muhafaza edebilir, alt kısma yoğurt ya da meyve karışımlarını koyabilirsiniz. İçerisinde yer alan kaşıkla ara öğününüzü istediğiniz yerde tüketebilirsiniz. Bu ürünün uygun fiyatıyla da sizi memnun edeceğine eminiz.

3. Diyetteyken dostunuz olacak sebzeler için bu ürüne ihtiyacınız var

Sebzeler hiç kuşkusuz diyet listelerinin vazgeçilmezi. Neredeyse her öğünde salata ya da sebze yemeklerinin olduğunu tahmin edebiliyoruz. Sırf bu yüzden diyet yaparken sebze doğramaktan, salata yapmaktan bunalabilirsiniz. Eliniz sağlıksız atıştırmalıklara gitmeden ve diyetinizi tehlikeye atmadan hayatınızı kolaylaştıralım. 12'si 1 Arada Doğrayıcı ile tüm sebzeleri saniyeler içinde doğrayabilirsiniz. Üründe 6 farklı doğrama ve dilimleme bıçağı var. Pirinç bıçağı, soyucu, kap, süzgeç, temizleme aleti ve el koruyucu da ürünün diğer parçaları arasında. Bu doğrayıcı sayesinde sebzelerinizi çok kısa sürede pişirmeye hazır hale getirebilir, dakikalar içinde salata hazırlayabilirsiniz.

4. Diyetin en lezzetli içeceği smoothie için pratik blender

Metabolizmayı hızlandırmak ve yağ yakımını kolaylaştırmak için içeceklerden yardım almak en işe yarar yollardan biri. O sağlıklı içeceklerin en lezzetlisi hiç kuşkusuz smoothie. Ancak eğer pratik bir küçük ev aletiniz yoksa smoothie yapmak epey uğraştırıcı olabilir. Neyse ki size önereceğimiz ürünle içeceğinizi kolayca hazırlayabilirsiniz. Arzum Shake'N Take Joy Blender'a "Merhaba!" deyin. Çelik doğrayıcı bıçaklarıyla sadece meyveleri değil, buz parçalarını bile hızla öğütebilen bu blenderla dakikalar içinde lezzetli smoothieler hazırlayabilirsiniz. Bu ürünün en sevilen özelliği ise iki farklı boy şişesinin bulunması. Smoothienizi yapın, şişenizi alıp çıkın. İşte, bu kadar!

5. Diyette göz kararına güvenmek yok, mutfak terazisi şart!

Diyet yaparken 60 gram tavuğun ne kadar olduğunu hesaplamanıza, kibrit çöpü kadar peynirin peşine düşmenize gerek yok. Mutfak terazisi ile bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi ile her şeyin kilosunu ölçebilirsiniz. Hassas terazide katı gıdaların yanında sıvıları tartmak için de ayrı modlar var. Ürünün LED göstergesi ve paslanmaz çelik yüzeyi de kullanım kolaylığı sağlar. Pille çalışan terazi, 5 kilograma kadar tüm gıdaları tartabilir. Böylece diyet listenizi harfiyen uygulayabilir, etkili bir şekilde kalori hesabı yapabilirsiniz.

6. Izgara yapmanızı kolaylaştıracak bir ürüne ne dersiniz?

Tavuk ve et yemeklerini yağda pişirmek yerine ızgara şeklinde yapmanın daha sağlıklı olduğunu herkes bilir. Çünkü döküm tavalar, yemeklerde kullanılan yağ oranını düşürürken gıdaların besin değerlerini de korur. Eğer diyetteyseniz güzel bir ızgara tavasıyla diyet yemeklerinizi daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Bunun için en iyi seçenek Lava Döküm Izgara Tava. Bu tava, ısıyı tüm yüzeye eşit şekilde yayar ve etleri mangal tadında pişirir. Üstelik etleri pişirirken yağ kullanmanıza bile gerek kalmaz. Döküm tavayı sebzeleri köz kıvamında pişirmek için de kullanabilirsiniz. Bu tava ile sağlıklı ve lezzetli yemekler yapabilirsiniz!

7. Detoks matarası olmazsa olmaz!

Detoks kadar mucizevi bir şey var mı? Bir anda ödem attıran, metabolizmayı hızlandıran bu içecekler; diyetteki en büyük dostunuz olur. Eğer siz de detoks sularını kolayca hazırlamak ve dilediğiniz her yere taşımak istiyorsanız Herevin Detoks Matarası'na mutlaka göz atmalısınız. Filtreli matara sayesinde detoks sularınızı pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Matara içindeki filtreye istediğiniz meyve ve sebzeyi koyun, ardından matarayı suyla doldurun. Detoks suyunuz hazır olduğunda filtreyi yerinden çıkarıp sağlıklı içeceğinizin keyfini çıkarın. Matarayı istediğiniz yere yanınızda götürebilir, gün boyu detoks suyunuzu keyifle tüketebilirsiniz.