Bunlarla açlık nedir unutacaksınız! İşte gün boyu tok tutan o gıdalar

Uzun süre tok kalmak için sahurda protein açısından zengin, sindirimi yavaş olan ve kan şekerini dengede tutan gıdalara yönelmek şart! Yumurta, yulaf, yoğurt, tam tahıllı ekmekler ve sağlıklı yağlar içeren besinler gün içinde sizi çok daha tok hissettirecek. İftarda ise mideyi bir anda doldurup rahatsız etmek yerine yavaş sindirilen besinlerle doygunluk hissinizi uzun süre koruyabilirsiniz. Bunun için sahurdan iftara kadar sizi tok tutacak en iyi besinlerden oluşan bir liste hazırladık. İşte detaylar!

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1. Enerji deposu: Malatya Pazarı Medjoul Hurma (500 gr)

Ramazan denince ilk akla gelen besinlerden biri olan hurma, içeriğindeki doğal şeker sayesinde vücuda anında enerji verirken yüksek lif oranıyla uzun süre tok tutar. Sahurda tüketildiğinde gün boyu açlık hissini azaltır, iftarda ise kan şekerini dengeli bir şekilde yükseltir. Üstelik potasyum ve magnezyum açısından zengin olmasıyla vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı olur. Ramazan ayında sağlıklı ve doğal bir seçenek arıyorsanız Medjoul hurma tam size göre!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, Malatya Pazarı hurmanın tazeliğinden ve lezzetinden memnun olduklarını belirtiyor. Aynı zamanda "Yediğim en iyi hurma diyebilirim. Uzun süredir alıyoruz. Şimdiye kadar 10 paket civarı almışımdır." yorumları da yapılıyor.

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2. Uzun süre tok tutan: Karlıoğlu Çiğ Yerli Badem (1 kg)

Badem, sağlıklı yağları, proteini ve lif oranı yüksek içeriğiyle Ramazan için ideal bir besin. Çünkü tokluk süresini uzatarak gün boyu enerjik hissetmenizi sağlayan bademde bulunan E vitamini ve antioksidanlar bağışıklığınızı güçlendirir. Karlıoğlu'nun Ferragnes türü bademleri de hem iri taneli ve katkısız hem de yüksek protein ve sağlıklı yağ içeriğiyle uzun süre tok kalmanıza destek olur. İster sahurda bir avuç badem tüketerek açlık hissini azaltabilir isterseniz de iftardan sonra atıştırmalık olarak tercih edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, "Ailecek çok sevdik. Kaliteli ve iri taneler halinde ulaştı. Üstelik de taze." yorumlarıyla Karlıoğlu çiğ bademin tazeliği ve lezzetinden oldukça memnun. Ürünün iri taneli olması ise pek çok kullanıcının beğenisini kazanmış durumda.

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3. Çıtır çıtır: Wasa Original Sade Gevrek Ekmek (275 gr)

Geleneksel beyaz ekmek yerine sahurda lif açısından zengin ve tok tutan bir seçenek arıyorsanız Wasa gevrek ekmek tam size göre! Tam buğday çavdar unundan yapıldığı için sindirimi yavaş ve kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olan gevrek ekmek, tok tutucu özelliği sayesinde uzun saatler boyunca enerjinizi korur. Yanında peynir veya avokado ile sahurda doyurucu bir öğün oluşturabileceğiniz gibi iftarda çorbanın yanında ekmek yerine de tüketebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, Wasa ekmeğin çıtırlığını ve doyuruculuğunu övüyor. "Midenizi rahatsız etmez ve sindirimi kolay. Özellikle mayalı unlu mamüller yerine bunu tavsiye ederim." diyen kullanıcılar, özellikle hafif ve sağlıklı bir alternatif arayanlar için uygun olduğunu belirtiyorlar.

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4. Pratik ve sevilen tat: Fellas Muzlu ve Bademli Meyve Bar (12x35 gr)

Ramazan boyunca sahurda hazırlık yapmaya zamanınız yoksa doğal içerikli atıştırmalıklar hayat kurtarır. Fellas meyve barları, hurma, muz, badem gibi besleyici malzemelerle üretilen bar, şeker ilavesiz ve tok tutan bir seçenek olmamasının yanında katkı ve koruyucu madde içermemesiyle de avantaj yaratıyor. Özellikle sahurda hızlı bir şekilde tüketilebileceğiniz barı, iftardan sonra tatlı ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde karşılamak için de tercih edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Pek çok kullanıcı "Katkısız, doğal ve glütensiz, inanılmaz lezzetli bar." ve "Severek yiyorum hem lezzetli hem sağlıklı." yorumlarında bulunuyor. Üstelik, kahve yanına da iyi bir ara öğün eşlikçisi olduğunu ifade ediyorlar.

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5. Süper besin: Yayla Gurme Chia Tohumu (500 gr)

Yayla Chia tohumu, yüksek lif içeriği ve omega-3 yağ asitleriyle sahur için en uygun besinlerden biri! Su ile birleştiğinde jel kıvamına gelerek midenizde hacim kazanır ve uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Ayrıca yüksek lif oranı ile sindirimi yavaşlatır ve gün içinde kan şekerinizi dengede tutmaya yardımcı olur. Yoğurt veya süt ile karıştırıp sahurda tüketebilir ve iftardan sonra tatlı niyetine süt veya meyve ile karıştırarak hafif bir alternatif oluşturabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar "Hep kullandığım chia" ve "Çok güzel bayat değil" yorumlarıyla ürünün kalitesinden ve tazeliğinden memnun olduğunu vurguluyor. Üstelik "Pudingimi artık chia ile yapıyorum çünkü harika bir omega 3 ve lif kaynağı." diyenlerin sayısı da az değil.

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6. Açlığınızı yatıştıran: İstanbul Halk Ekmek Kepekli Çubuk Galeta (200 gr)

Ramazan boyunca sahurda ağır yemekler yerine hafif ama doyurucu bir seçenek arıyorsanız yüksek lif içeriğiyle kilo kontrolüne destek olan ve uzun süre tokluk hissi sağlayan İstanbul Halk Ekmek Kepekli Çubuk Galeta tam size göre! Kepekli yapısı sayesinde sindirimi kolay olan ve uzun süre tok tutan galetayı, sahurda yanında peynir, yoğurt veya süt ile tüketerek daha dengeli bir öğün oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda iftardan sonra çay saatlerinde atıştırmalık olarak da tüketebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, bu galetanın lezzetini çok beğeniyor. Özellikle diyetteyken iyi bir alternatif olduğunu ifade ediyorlar.

İstanbul Halk Ekmek galetanın yanında Ülker 22'li Susamlı Çubuk Kraker almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Pratik ve besleyici: Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi (350 gr)

Ramazan’da sahurda çabuk ama besleyici bir şeyler yemek istiyorsanız Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi'ne göz atabilirsiniz! Yüksek lif oranıyla sindirimi yavaşlatarak uzun süre tok kalmanıza yardımcı olan ürünü, süt veya yoğurt ile karıştırarak sahurda hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Şekersiz ve katkısız yapısıyla sağlıklı bir yiyecek olan yulaf ezmesi, özellikle oruç süresince enerjinizi dengede tutmak için harika bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, ürünün "Diğerleriyle karşılaştırılığında daha ince ve güzel." olmasını vurguluyor. Kuruyemiş ve yoğurtla yemeyi tercih edenler ürünün, iyi bir tokluk hissi verdiğinden bahsediyor.

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8. Doğal bir atıştırmalık: Mag Dondurularak Kurutulmuş İncir Dilimleri (25 gr)

Mag'in dondurularak kurutulmuş incir dilimleri, %100 doğal içeriğiyle sahur ve iftar sofralarınızda tatlı bir dokunuş katar. Eklenmiş şeker ve koruyucu madde içermeyen incir dilimleri, tahıllardan smoothielere, fırın ürünlerinden tek başına atıştırmalıklara kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Ramazan boyunca uzun süren açlığın ardından kan şekerinizi dengeli bir şekilde yükseltmek için ideal olan yiyeceği, taşınabilir yapısıyla her an yanınızda bulundurabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hafif ve çok lezzetli." ve "Kıtır kıtır ve lezzetli bir atıştırmalık." diyen kullanıcılar, "Dondurulmuş olmasına rağmen çok fresh bir tadı vardı, yaptığım bowl üzerine ekledim müthiş oldu." yorumlarıyla incir dilimlerini farklı şekillerde kullandıklarını ifade ediyor.

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9. Besleyici bir seçim: Reis Royal Beyaz Kinoa (500 gr)

Besleyici değeri yüksek olan Reis beyaz kinoa, tokluk hissi vererek sindirim sistemine yardımcı olur. En yüksek protein içeriğine sahip tohumlardan biri olan beyaz kinoa, düşük kolesterol seviyesinin yanı sıra kalsiyum, demir, çinko, magnezyum, fosfor ve vitaminler açısından da zengin bir gıda. Siz de Reis beyaz kinoayı sahur ve iftar sofralarınızda pilav, salata veya çorba olarak tüketerek uzun süre tok kalabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"En severek kullandığım marka." ve "Bu ürünü ilk defa kullandım, çok lezzetli." diyen kullanıcılar, beyaz kinoayı zevkle tükettiklerini ve küçük taneli bir yapısı olduğundan yıkarken elek şeçimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

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10. Lezzetli ve enerji veren atıştırmalık: Züber Kakaolu Protein Bar (12x35 gr)

Ramazan boyunca enerji ihtiyacınızı karşılamak için ideal bir seçenek olan Züber Kakaolu Protein Bar, saf kakao, kaju ve hurmanın lezzetli birleşimiyle enerjinizi yüksek tutar. Özellikle spor öncesi, sırası veya sonrasında tüketebileceğiniz bar, Ramazan ayında sahurda ya da tatlı niyetine iftardan sonra tüketilebilir. İlave şeker ve glüten içermeyen lezzetli bar, yumurta beyazı proteiniyle son derece doğal ve sağlıklı bir atıştırmalık!

Kullanıcılar ne diyor?

"Süt ürünlerine karşı intoleransımdan dolayı tercih etmeye başladım." ve "Ara öğünlerimde 3 saat tok tutuyor." ifadelerinin dikkat çektiği yorumlarda kullanıcılar, protein barı bittikçe sipariş verdiklerini de belirtiyor.

Züber protein barın yanında Eti Lifalif 12'li Bitter Çikolatalı Yulaf Bar almak isterseniz buraya tıklayın.

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