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Ramazan'da paylaşmanın mutluluğunu yaşatacak Ramazan kolileri
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  4. Ramazan'da paylaşmanın mutluluğunu yaşatacak Ramazan kolileri

Ramazan'da paylaşmanın mutluluğunu yaşatacak Ramazan kolileri

24.02.2025 01:13
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Ramazan, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde hissedildiği, paylaşmanın ve bereketin ön plana çıktığı özel bir ay. Sofralar kalabalıklaştıkça,Ramazan’a yakışan lezzetlerle dolu özenle hazırlanmış iftar ve sahur sofraları kurmak da ayrı bir keyif haline geliyor. Ancak alışveriş telaşı, bütçeyi aşmadan ihtiyaçları karşılamak gibi konular bazen zorlayıcı olabiliyor. Bunun için hem uygun fiyatlı hem de Ramazan sofralarını zenginleştirecek Ramazan kolilerini sizin için derledik. İşte detaylar!

Bu yıl iftar ve sahur sofralarınızı bereketlendirecek, bütçenizi sarsmadan eksiksiz bir alışveriş yapmanızı sağlayacak en iyi Ramazan kolilerini sizin için bir araya getirdik. İçerisinde temel gıda malzemelerinden bakliyata, kahvaltılıklardan tatlılara kadar pek çok ürünü bulabileceğiniz bu kolilerle, hem sevdiklerinize hem de ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz. Her ihtiyaca ve bütçeye uygun seçeneklerin olduğu birbirinden avantajlı Ramazan kolilerini keşfetmek için gelin, içeriğe daha yakından göz atalım!

1. Filiz Ramazan Kolisi (14 Parça)

2

  • 500 gr Filiz Burgu Makarna
  • 500 gr Filiz Yüksük Makarna
  • 1 kg Göze Dermason Fasulye
  • 1 kg Göze Pilavlık Pirinç
  • 1 kg Göze Kırmızı Mercimek
  • 500 gr Çaykur Tiryaki Dökme Siyah Çay
  • 750 gr Billur Tuz
  • 1 lt Yudum Ayçiçek Yağı
  • 1 kg Bal Küpü Küp Şeker
  • 830 gr Tamek Domates Salçası
  • 1 kg Söke Un
  • 500 gr Filiz İrmik
  • Knorr Mercimek Çorbası
  • Knorr Ezogelin Çorbası
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2. Marketçi Ramazan Paketi (12 Parça)

3

  • 1 lt Ayçiçek Yağı
  • 500 gr Makarna
  • 500 gr Makarna
  • 1 kg Mis Un
  • 1 kg Pilavlık Bulgur
  • Hazır Çorba
  • Hazır Çorba
  • 500 gr Çay
  • 750 gr Tuz İyotlu
  • 750 gr Küp Şeker (360'lı)
  • 200 gr Zeytin
  • 830 gr Domates Salçası
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3. Blueden Ramazan Paketi (50 Parça)

4

  • 1 kg Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç
  • 1 kg Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur
  • 1 kg Anadolu Mutfağı Köftelik Bulgur
  • 1 kg Anadolu Mutfağı Nohut
  • 1 kg Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek
  • 1 kg Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek
  • 1 kg Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye
  • 1 kg Anadolu Mutfağı Barbunya
  • 7 adet 500'er gr Piyale Makarna
  • 500 gr Piyale Arpa Şehriye
  • 500 gr Piyale Tel Şehriye
  • 750 gr Tuz
  • 2 adet 80 gr Piyale Hazır Çorba,
  • 2 adet 65 gr Piyale Tarhana Hazır Çorba
  • 500 gr Blueden Premium Siyah Çay
  • 1 kg Balküpü Küp Şeker
  • 2 adet 1'er lt Biryağ
  • 830 gr Tat Domates Salçası
  • 100 gr Kahve Dünyası Türk Kahvesi
  • 330 gr Seyidoğlu Reçel
  • 460 gr Özkovan Süzme Çiçek Balı
  • 1 lt Crown Limonata
  • 150 gr Kemalpaşa
  • 250 gr Şekerpare
  • 500 gr Lio Zeytin
  • 500 gr Piyale İrmik
  • 1 kg Piyale Un
  • 75 gr Anadolu Mutfağı Pul Biber
  • 30 gr Anadolu Mutfağı Nane
  • 50 gr Anadolu Mutfağı Tatlı Toz Kırmızı Biber
  • 125 gr Piyale Vanilyalı Puding
  • 150 gr Piyale Kakaolu Puding
  • 125 gr Piyale Muz Puding
  • 125 gr Piyale Çilek Puding
  • 125 gr Piyale Muz Puding
  • 125 gr Piyale Vanilyalı Puding
  • 120 gr Knorr Tavuk Suyu Bulyon
  • 400 gr Ülker Çokokrem
  • 180 gr Taşkale Meyve Aromalı Kuş Lokumu
  • 500 gr Taşkale Tahin Helvası
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4. Polar X Çevik Ramazan Paketi (16 Parça)

5

  • 1 kg Çevik Dermason Fasulye
  • 1 kg Çevik Kırmızı Mercimek
  • 1 kg Çevik Pilavlık Bulgur
  • 1 kg Çevik Osmancık Pirinç
  • 500 gr Filiz Arpa Şehriye
  • 500 gr Filiz Burgu Makarna
  • 500 gr Filiz Fiyonk Makarna
  • 500 gr Filiz İnce Uzun Makarna
  • 2 adet Bizim Mutfak Çorba
  • 1 kg Toz Şeker
  • 450 gr Marmara Birlik Zeytin
  • 500 gr Ofçay Tiryakisine
  • 750 gr Billur Tuz
  • 1 lt Olin Ayçiçek Yağı
  • 1 kg Söke Un
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5. Marketçi Ramazan Paketi (25 Parça)

6

  • 1 lt Ayçiçek Yağı
  • 1 kg Mis Un
  • Pakmaya Kuru Maya Hamur Mayası
  • 1 kg Özlem Pilavlık Pirinç
  • 1 kg Özlem Pilavlık Bulgur
  • 1 kg Özlem Pilavlık Kırmızı Mercimek
  • 1 kg Özlem Dermason Fasulye
  • 2 adet Bizim Mutfak Hazır Tavuk Çorba
  • Bizim Mutfak Hazır Mercimek Çorba
  • 500 gr Çaykur Tiryaki Çay
  • 750 gr İyotlu Tuz
  • 750 gr Küp Şeker (360'lı)
  • 100 gr Ülker Çokokrem
  • 800 gr Tamek Domates Salçası
  • 400 gr Marmarabirlik Zeytin
  • 500 gr Bizim Fiyonk Makarna
  • 500 gr Bizim Burgu Makarna
  • 500 gr Bizim Spagetti Makarna
  • 500 gr Arpa Şehriye
  • 500 gr Ankara İrmik
  • 500 gr Tahin Helvası
  • Dr. Oetker Puding
  • 680 gr Tukaş Bezelye
  • 100 gr Mehmet Efendi Türk Kahvesi
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6. Gurmepark Ramazan Kolisi (20 Parça)

7

  • 500 gr Medine Hurması
  • 250 gr Erzurum Kasap Dana Fermente Sucuk
  • 1000 gr Kars Taze Kaşar Peynir
  • 500 gr İzmir Bergama Tulum Peyniri İnek
  • 1000 gr Hiper Siyah Kahvaltılık Zeytin
  • Alan Yeşil Kırma Zeytin
  • 1000 gr Bozkır Özel Kepeksiz Tahin
  • 1000 gr Karapınar Katkısız İnek Tereyağı
  • 500 gr Üzüm Pekmezi Doğal Hakiki Üzüm Özü
  • 500 gr Tirebolu 42 Özel Üretim Siyah Çay
  • 500 gr Hatay Ev Yapımı Domates Salçası
  • 500 gr Uşak Tarhanası Tatlı
  • 1000 gr Kırmızı Mercimek
  • 1000 gr Gurmepark Konya Kuru Fasulye
  • 1000 gr Gurmepark Baldo Pirinç
  • 450 gr Ak-Hel Kakaolu Helva
  • 1000 gr Adramut Sızma Zeytinyağı
  • 500 gr Hatay Ev Yapımı Tatlı Biber Salçası
  • 1000 gr Zavrak Türlü Turşusu
  • 400 gr Karapınar Kavurga
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7. Nuh'un Ankara Ramazan Erzak Paketi (14 Parça)

8

  • 1 lt Sıvıyağ Ayçiçek
  • 1 kg Çevik Osmancık Pirinç
  • 2 adet 500'er gr Nuh'Un Ankara Makarna
  • 1 kg Çevik Kırmızı Mercimek
  • 1 kg Tat küpü Toz Şeker
  • 1 kg Söke Un
  • 750 gr Billur Tuz
  • 2 Adet Knorr Hazır Çorba
  • 1 kg Çevik Bulgur
  • 500 gr Marmara Birlik Siyah Zeytin
  • 830 gr Tamek Salça
  • Cart'e Door Puding
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8. Geltat Ramazan Kolisi

9

  • 2 lt Olin Ayçiçek Yağı
  • 1 kg Korcan Pilavlık Pirinç
  • 1 kg Korcan Kırmızı Mercimek
  • 1 kg Korcan Dermason Fasulye
  • 1 kg Korcan Pilavlık Bulgur
  • 2 kg Başak Toz Şeker
  • 2 kg Hekimoğlu Un
  • 500 gr Tirebolu 42 Siyah Çay
  • 3 adet 500 gr Arbella Makarna
  • 400 gr Mar.Birlik Zeytin
  • 3 adet Ülker Bizim Hazır Çorba
  • 750 gr Saydam Tuz
  • 830 gr Tamek Domates Salçası
  • 300 gr Al Tamr Tunus Hurma
  • 150 gr Tatlıname Kemalpaşa
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9. Generic Ramazan Paketi (55 Parça)

10

  • 3 adet 1 lt Ayçiçek Yağı
  • 1 kg Özlem Pilavlık Pirinç
  • 1 kg Özlem Pilavlık Bulgur
  • 1 kg Özlem Pilavlık Kırmızı Mercimek
  • 1 kg Özlem Dermason Fasulye
  • 1 kg Özlem Dermason Nohut
  • 1 kg Özlem Köftelik Bulgur
  • 1 kg Özlem Aşurelik Buğday
  • 1 kg Mis Un
  • Pakmaya Kuru Maya Hamur Mayası
  • 500 gr Çay
  • 500 gr Çay
  • 4 adet 62 gr Hazır Tavuk Çorba
  • 65 gr Hazır Mercimek Çorba
  • 750 gr Tuz İyotlu
  • 2 adet 750 gr Osmanlı Küp Şeker (360'lı)
  • 400 gr Alpella Çikolatalı Fındık Kreması
  • 2 adet 800 gr Domates Salçası
  • 3 adet 200 gr Zeytin
  • 7 adet 500 gr Ülker Bizim Makarna
  • 500 gr Türk Kahvesi
  • 500 gr Ankara İrmik
  • 500 gr Tahin Helvası
  • 3 adet Çikolatalı Dr. Oetker Puding
  • Tukaş Bezelye
  • 100 gr Türk Kahvesi
  • 2 adet Elvan Kırmızı Pul Biber
  • 2 adet Elvan Kırmızı Toz Biber
  • 2 adet Elvan Kuru Nane
  • Elvan Pudra Şekeri
  • Ülker Kakao
  • 150 gr Kuş Lokumu
  • 1 lt Limonata
  • Dr. Oetker 5'li Hamur Kabartma Tozu
  • Dr. Oetker 5'li Vanilya
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10. Nuh'un Ankara Ramazan Erzak Paketi (26 Parça)

11

  • 1 kg Çevik Bulgur
  • 1 kg Çevik Kırmızı Mercimek
  • 1 kg Çevik Kuru Fasulye
  • 1 kg Çevik Osmancık Pirinç
  • 1 lt Yudum Ayçiçek Yağ
  • 830 gr Tukaş Salça
  • 500 gr t Lipton LYL Çay
  • 750 gr Torku Küp Şeker
  • 1 kg Eriş Un
  • 500 gr Marmara Birlik Siyah Zeytin (290-320)
  • 500 gr Nuhun Ankara Arpa Şehriye
  • 6 adet 500'er gr Nuhun Ankara Makarnası
  • 500 gr Nuhun Ankara İrmik
  • 750 gr Saray Tuz
  • 300 gr Tunus Hurma
  • 100 gr Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi
  • Bizim Mutfak Tavuk Bulyon (6'lı paket)
  • 3 adet Bizim Mutfak Hazır Çorba
  • Cart'e Door Puding
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