Ramazan'da paylaşmanın mutluluğunu yaşatacak Ramazan kolileri

Bu yıl iftar ve sahur sofralarınızı bereketlendirecek, bütçenizi sarsmadan eksiksiz bir alışveriş yapmanızı sağlayacak en iyi Ramazan kolilerini sizin için bir araya getirdik. İçerisinde temel gıda malzemelerinden bakliyata, kahvaltılıklardan tatlılara kadar pek çok ürünü bulabileceğiniz bu kolilerle, hem sevdiklerinize hem de ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz. Her ihtiyaca ve bütçeye uygun seçeneklerin olduğu birbirinden avantajlı Ramazan kolilerini keşfetmek için gelin, içeriğe daha yakından göz atalım!

1. Filiz Ramazan Kolisi (14 Parça)

500 gr Filiz Burgu Makarna

500 gr Filiz Yüksük Makarna

1 kg Göze Dermason Fasulye

1 kg Göze Pilavlık Pirinç

1 kg Göze Kırmızı Mercimek

500 gr Çaykur Tiryaki Dökme Siyah Çay

750 gr Billur Tuz

1 lt Yudum Ayçiçek Yağı

1 kg Bal Küpü Küp Şeker

830 gr Tamek Domates Salçası

1 kg Söke Un

500 gr Filiz İrmik

Knorr Mercimek Çorbası

Knorr Ezogelin Çorbası

2. Marketçi Ramazan Paketi (12 Parça)

1 lt Ayçiçek Yağı

500 gr Makarna

500 gr Makarna

1 kg Mis Un

1 kg Pilavlık Bulgur

Hazır Çorba

Hazır Çorba

500 gr Çay

750 gr Tuz İyotlu

750 gr Küp Şeker (360'lı)

200 gr Zeytin

830 gr Domates Salçası

3. Blueden Ramazan Paketi (50 Parça)

1 kg Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç

1 kg Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur

1 kg Anadolu Mutfağı Köftelik Bulgur

1 kg Anadolu Mutfağı Nohut

1 kg Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek

1 kg Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek

1 kg Anadolu Mutfağı Kuru Fasulye

1 kg Anadolu Mutfağı Barbunya

7 adet 500'er gr Piyale Makarna

500 gr Piyale Arpa Şehriye

500 gr Piyale Tel Şehriye

750 gr Tuz

2 adet 80 gr Piyale Hazır Çorba,

2 adet 65 gr Piyale Tarhana Hazır Çorba

500 gr Blueden Premium Siyah Çay

1 kg Balküpü Küp Şeker

2 adet 1'er lt Biryağ

830 gr Tat Domates Salçası

100 gr Kahve Dünyası Türk Kahvesi

330 gr Seyidoğlu Reçel

460 gr Özkovan Süzme Çiçek Balı

1 lt Crown Limonata

150 gr Kemalpaşa

250 gr Şekerpare

500 gr Lio Zeytin

500 gr Piyale İrmik

1 kg Piyale Un

75 gr Anadolu Mutfağı Pul Biber

30 gr Anadolu Mutfağı Nane

50 gr Anadolu Mutfağı Tatlı Toz Kırmızı Biber

125 gr Piyale Vanilyalı Puding

150 gr Piyale Kakaolu Puding

125 gr Piyale Muz Puding

125 gr Piyale Çilek Puding

125 gr Piyale Muz Puding

125 gr Piyale Vanilyalı Puding

120 gr Knorr Tavuk Suyu Bulyon

400 gr Ülker Çokokrem

180 gr Taşkale Meyve Aromalı Kuş Lokumu

500 gr Taşkale Tahin Helvası

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4. Polar X Çevik Ramazan Paketi (16 Parça)

1 kg Çevik Dermason Fasulye

1 kg Çevik Kırmızı Mercimek

1 kg Çevik Pilavlık Bulgur

1 kg Çevik Osmancık Pirinç

500 gr Filiz Arpa Şehriye

500 gr Filiz Burgu Makarna

500 gr Filiz Fiyonk Makarna

500 gr Filiz İnce Uzun Makarna

2 adet Bizim Mutfak Çorba

1 kg Toz Şeker

450 gr Marmara Birlik Zeytin

500 gr Ofçay Tiryakisine

750 gr Billur Tuz

1 lt Olin Ayçiçek Yağı

1 kg Söke Un

5. Marketçi Ramazan Paketi (25 Parça)

1 lt Ayçiçek Yağı

1 kg Mis Un

Pakmaya Kuru Maya Hamur Mayası

1 kg Özlem Pilavlık Pirinç

1 kg Özlem Pilavlık Bulgur

1 kg Özlem Pilavlık Kırmızı Mercimek

1 kg Özlem Dermason Fasulye

2 adet Bizim Mutfak Hazır Tavuk Çorba

Bizim Mutfak Hazır Mercimek Çorba

500 gr Çaykur Tiryaki Çay

750 gr İyotlu Tuz

750 gr Küp Şeker (360'lı)

100 gr Ülker Çokokrem

800 gr Tamek Domates Salçası

400 gr Marmarabirlik Zeytin

500 gr Bizim Fiyonk Makarna

500 gr Bizim Burgu Makarna

500 gr Bizim Spagetti Makarna

500 gr Arpa Şehriye

500 gr Ankara İrmik

500 gr Tahin Helvası

Dr. Oetker Puding

680 gr Tukaş Bezelye

100 gr Mehmet Efendi Türk Kahvesi

6. Gurmepark Ramazan Kolisi (20 Parça)

500 gr Medine Hurması

250 gr Erzurum Kasap Dana Fermente Sucuk

1000 gr Kars Taze Kaşar Peynir

500 gr İzmir Bergama Tulum Peyniri İnek

1000 gr Hiper Siyah Kahvaltılık Zeytin

Alan Yeşil Kırma Zeytin

1000 gr Bozkır Özel Kepeksiz Tahin

1000 gr Karapınar Katkısız İnek Tereyağı

500 gr Üzüm Pekmezi Doğal Hakiki Üzüm Özü

500 gr Tirebolu 42 Özel Üretim Siyah Çay

500 gr Hatay Ev Yapımı Domates Salçası

500 gr Uşak Tarhanası Tatlı

1000 gr Kırmızı Mercimek

1000 gr Gurmepark Konya Kuru Fasulye

1000 gr Gurmepark Baldo Pirinç

450 gr Ak-Hel Kakaolu Helva

1000 gr Adramut Sızma Zeytinyağı

500 gr Hatay Ev Yapımı Tatlı Biber Salçası

1000 gr Zavrak Türlü Turşusu

400 gr Karapınar Kavurga

7. Nuh'un Ankara Ramazan Erzak Paketi (14 Parça)

1 lt Sıvıyağ Ayçiçek

1 kg Çevik Osmancık Pirinç

2 adet 500'er gr Nuh'Un Ankara Makarna

1 kg Çevik Kırmızı Mercimek

1 kg Tat küpü Toz Şeker

1 kg Söke Un

750 gr Billur Tuz

2 Adet Knorr Hazır Çorba

1 kg Çevik Bulgur

500 gr Marmara Birlik Siyah Zeytin

830 gr Tamek Salça

Cart'e Door Puding

8. Geltat Ramazan Kolisi

2 lt Olin Ayçiçek Yağı

1 kg Korcan Pilavlık Pirinç

1 kg Korcan Kırmızı Mercimek

1 kg Korcan Dermason Fasulye

1 kg Korcan Pilavlık Bulgur

2 kg Başak Toz Şeker

2 kg Hekimoğlu Un

500 gr Tirebolu 42 Siyah Çay

3 adet 500 gr Arbella Makarna

400 gr Mar.Birlik Zeytin

3 adet Ülker Bizim Hazır Çorba

750 gr Saydam Tuz

830 gr Tamek Domates Salçası

300 gr Al Tamr Tunus Hurma

150 gr Tatlıname Kemalpaşa

9. Generic Ramazan Paketi (55 Parça)

3 adet 1 lt Ayçiçek Yağı

1 kg Özlem Pilavlık Pirinç

1 kg Özlem Pilavlık Bulgur

1 kg Özlem Pilavlık Kırmızı Mercimek

1 kg Özlem Dermason Fasulye

1 kg Özlem Dermason Nohut

1 kg Özlem Köftelik Bulgur

1 kg Özlem Aşurelik Buğday

1 kg Mis Un

Pakmaya Kuru Maya Hamur Mayası

500 gr Çay

500 gr Çay

4 adet 62 gr Hazır Tavuk Çorba

65 gr Hazır Mercimek Çorba

750 gr Tuz İyotlu

2 adet 750 gr Osmanlı Küp Şeker (360'lı)

400 gr Alpella Çikolatalı Fındık Kreması

2 adet 800 gr Domates Salçası

3 adet 200 gr Zeytin

7 adet 500 gr Ülker Bizim Makarna

500 gr Türk Kahvesi

500 gr Ankara İrmik

500 gr Tahin Helvası

3 adet Çikolatalı Dr. Oetker Puding

Tukaş Bezelye

100 gr Türk Kahvesi

2 adet Elvan Kırmızı Pul Biber

2 adet Elvan Kırmızı Toz Biber

2 adet Elvan Kuru Nane

Elvan Pudra Şekeri

Ülker Kakao

150 gr Kuş Lokumu

1 lt Limonata

Dr. Oetker 5'li Hamur Kabartma Tozu

Dr. Oetker 5'li Vanilya

10. Nuh'un Ankara Ramazan Erzak Paketi (26 Parça)

1 kg Çevik Bulgur

1 kg Çevik Kırmızı Mercimek

1 kg Çevik Kuru Fasulye

1 kg Çevik Osmancık Pirinç

1 lt Yudum Ayçiçek Yağ

830 gr Tukaş Salça

500 gr t Lipton LYL Çay

750 gr Torku Küp Şeker

1 kg Eriş Un

500 gr Marmara Birlik Siyah Zeytin (290-320)

500 gr Nuhun Ankara Arpa Şehriye

6 adet 500'er gr Nuhun Ankara Makarnası

500 gr Nuhun Ankara İrmik

750 gr Saray Tuz

300 gr Tunus Hurma

100 gr Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon (6'lı paket)

3 adet Bizim Mutfak Hazır Çorba

Cart'e Door Puding

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