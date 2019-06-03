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Diyetisyen Merve Sena Nazlı: Bayramla birlikte beslenme alışkanlıklarınızı düzenleyin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.06.2019 07:57 | Son Güncelleme

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, Ramazan ayında iftar ve sahur olmak üzere 2 öğüne düşen beslenme şekli ile metabolizmanın yavaşladığını, bu nedenle Ramazan bayramı ile birlikte beslenme alışkanlıklarının düzenlenmeye başlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Diyetisyen Merve Sena Nazlı: Bayramla birlikte beslenme alışkanlıklarınızı düzenleyin

Mutlaka 3 ana öğün 2 ya da 3 ara öğün yaparak metabolizmanın hızlandırılmaya başlanmasını tavsiye eden Nazlı, “Bayram kahvaltısında hamur işleri, kızartmalar yerine yumurta, peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek ve sebzelerden oluşan sağlıklı bir şekilde güne başlayabilirsiniz. Bayram ziyaretlerine aç gidilmemeli ana öğünler yada meyve, kuruyemiş, süt ürünlerinden oluşan ara öğünler tüketebilirsiniz. Misafirlikte seçici olup her ziyarette ikram edilenler yenilmemeli fakat ikramları geri çeviremiyorsanız tadımlık alın, şerbetli ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar, dondurmalar, meyveler tercih edilebilirsiniz. Fazla miktarda ağır şerbetli tatlılar, çikolata gibi glisemik indeksi yüksek besinler tüketmek kan şekerinizde ani yükselmelere ve sonrasında hızlı bir düşüşe neden olur. Bu yüzden bayramda çok miktarda şekerli gıda tüketmeniz kilo artışına yol açabilir. Ramazan ayında oluşan hızlı yeme alışkanlığınızdan vazgeçerek yiyeceklerinizi yavaş ve çok çiğneyerek tüketmeye özen gösterin” dedi.

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"Su tüketiminizi ihmal etmemelisiniz"

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, Ramazan ayında geç saatlerde olan ağır iftar yemeklerinin yerini zeytinyağlı sebze yemekleri ile değiştirip akşam yemeği saatinin de erkene çekilmesini isteyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

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"Akşam yemeği saatinizle uyuma saatiniz arası zaman dilimi uzunsa yemekten 2,5-3 saat sonra ara öğün yapabilirsiniz fakat yatmadan 2 saat öncesi yemek yemeyi sonlandırmayı unutmayınız. Su tüketiminizi ihmal etmemelisiniz çünkü bayramda yapılan hatalardan bir diğeri de fazla miktarda çay- kahve gibi kafein içeren besinlerin tüketilmesi. Kafein diüretik etkiye sahip olduğu için vücut sıvısını kaybeder. Aynı zamanda ıkalp çarpıntısına ve uykusuzluğa sebep olur. Bu yüzden içecek olarak bitki çayları, şekersiz ya da az şekerli limonatalar, tansiyon probleminiz yoksa da sade maden suları içebilirsiniz. Siyah çay tüketimi günlük 3 fincan, kahve tüketimi ise 2 fincan ile sınırlandırılmalıdır. Günlük su tüketimi günlük 2-2,5 litre olmalıdır. Kalp hastaları, diyabetliler, böbrek, karaciğer hastalığı bulunanlar ve özel diyeti olanlar beslenme düzenini kesinlikle bozmamalı, mevcut diyetlerine uymalılar. Hareket etmeyi unutmayın. Yakın mesafede olan ziyaretlere araç kullanmak yerine yürüyerek gidilmeli, asansör yerine merdivenleri kullanmalısınız. Aynı zamanda günlük 30-45 dakika arasında hafif tempolu bir yürüyüş yaparak yavaşlayan metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz."

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çay su diyetisyen

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