Dizi oyuncusu uyuşturucudan tutuklandı! İfadesi şoke etti

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Volkan Çokan'ın evine sokulan Narkotik köpeği, çekyat altına tepki verdi. Polis çekyatın içinde yaptığı aramada 1 kilo 800 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, uyuşturucu hap yapımında kullanılan 23 kalıp, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

"DİZİDE KULLANIYORDUK"

İfadesinde, uyuşturucu ve silahları dizide kullandıklarını, bu nedenle evinde olduğunu ileri süren Volkan Çokan, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

