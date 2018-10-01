MAGAZİN

Dizi oyuncusu uyuşturucudan tutuklandı! İfadesi şoke etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 10:19 | Son Güncelleme

Adana'da internet üzerinden yayımlanan 'Karanlık Sınır' dizisinin oyuncusu Volkan Çokan'ın (35), Seyhan ilçesindeki evinde yapılan aramada; esrar, uyuşturucu hap, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Oyuncu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Dizi oyuncusu uyuşturucudan tutuklandı! İfadesi şoke etti

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Volkan Çokan'ın evine sokulan Narkotik köpeği, çekyat altına tepki verdi. Polis çekyatın içinde yaptığı aramada 1 kilo 800 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, uyuşturucu hap yapımında kullanılan 23 kalıp, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

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"DİZİDE KULLANIYORDUK"

İfadesinde, uyuşturucu ve silahları dizide kullandıklarını, bu nedenle evinde olduğunu ileri süren Volkan Çokan, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Volkan Çokan uyuşturucu karanlık sınır

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