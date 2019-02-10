Dizi tutkunları buraya! IMDb'ye göre tüm zamanların en iyi 24 dizisi

24. Fargo (IMDb 9,0) Esrarengiz bir kiralık katil olan Lorne Malvo, iş üzerindeyken geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılır. Hastanede Lester Nygaard ile tanışan Malvo, genç adamın hayatının değişmesine neden olur. Sıradan bir hayatı olan Lester’in geçmişi başarısızlıklar doludur ve ailesi tarafından sürekli küçümsenir. Malvo ile yaptığı konuşmalardan etkilenen Lester, karısını öldürerek farklı bir dünyanın kapısını aralar. O, artık herkesin tanıdığı insan değildir. İşlediği suçtan sonra Malvo’dan yardım isteyen Lester artık bir arada çalışmaya başlar. Bemidji Polis Departmanı‘nın hırslı polisi Molly Solverson ve Duluth Polis Departmanı'nda görevli Gus Grimly bir takım olup işlenen cinayetleri çözmeye çalışacaktır.

23. True Detective (IMDb 9,0) Louisiana Cinayet Masası'nda görev yapan dedektif Rust Cohle (McConaughey) ve Martin Hart (Harrelson) bir seri katilin peşine düşerler. Beraber çalışan ikilinin, takip derinleştikçe kendi hayatlarının da içinden çıkılmaz bir duruma gelmesi kaçınılmaz olacaktır. 17 yıl boyunca bir seri katili yakalamak için iz süren dedektifler, yıllar sonra davanın tekrar ele alınması ile beraber kendilerini sorgu masasında bulurlar.

22. Fullmetal Alchemist (IMDb 9,0) Edward Edric ve Alphonse Edric iki küçük kardeştir. Simyacı olan babaları evi terk eder ve anneleri tek başına iki çocuğa bakar. Kardeşler babalarının kitaplarını okuyarak simyayı öğrenirler. Babalarının terk etmesinden bir sene kadar sonra anneleri ölür. Kardeşler simyayı öğrenmek için terk-i diyar ederler. Kafalarındaki tek şey simyayı çok iyi öğrenip, simyayla annelerini geri getirebilmektir. Uzun bir eğitimden sonra eve dönüp simyayla annelerini canlandırmayı denerler. Simyadaki, tepkimeye giren çıkanın eşit olma kuralı, annenin ruhu karşılığında Alphonse’yi ve Edward’ın bacağını alır. Anne geri dönmüştür, insana benzememektedir ve tek cümle söylemektedir: “Lütfen beni öldürün”. Edward, kanlar içinde hayattaki tek yoldaşı kardeşinin ruhunu bir zırha bağlar ve bunun karşılığında da kolunu feda eder. iki çocuk şoku atlattıktan sonra tek hedefleri kalmıştır. Vücutlarını geri almak! 21. The Civil War (IMDb 9,0) Jeffrey Shaara’nın çok satan romanından uyarlanan mini dizide,Tanrılar ve Generaller İç Savaş'ın ilk dönemlerinde şiddetli ittifaklar ve savaşlar içine giriyorlar. Ronald Maxwell'in yönettiği bu epik hikayede üç cesur adam ve üç amansız savaşın tasvirini görüyoruz.

20. Firefly (IMDb 9,0) 2517 yılında Serenity isimli bir uzay gemisinde görevli dokuz kişinin maceralarını anlatan Firefly, unutulmayan bilimkurgu serilerinden biri. Serenity gemisinin kaptanı ve mürettebatın bir kısmı iç savaşta kaybeden askerlerdendir. Bu askerler, galaksi hükümetinin hükmedemediği yerlerdeki yasa dışı işlerle uğraşan birer uzay kovboyudur aslında.

14 bölümlük ilk sezonunun ardından iptal edilen dizi Serenity isimli filme ilham kaynağı olmuştur.. 19. Dekalog (IMDb 9,0) Polonya sinemasının en ünlü yönetmenlerinden olan Kieslowski'nin az bilinen önemli yapıtlarından olan Dekalog, Musevi inancındaki ilk 10 Emir'e tekabül eden, 10 orta metrajlı filmin bir araya gelmesiyle oluşmuş muazzam bir çalışmadır. Tanrı katından gelen ve amacı toplumun temel düzen pratiklerini kurmak olan 10 Emri Kieslowski, 55 dakikalık 10 ayrı filmde, farklı insan öyküleriyle ele alır. Dini anlatımın her hangi bir şekilde su yüzüne çıkmadan arka planda, alt metin olarak kaldığı filmler, 20yy.'daki bireyin ve bireyselleşmenin, kişisel ahlâk çıtasında geldiği noktayı irdeler.

Kieslowski daha sonra bu filmlerden ikisine ilave çekimler yaparak "Aşk Üzerine Kısa Bir Film" ve "Öldürmek Üzerine Kısa Bir Film" adlarıyla iki uzun metraja daha imza atmıştır.

18. Alacakaranlık Kuşağı (IMDb 9,0) Her bölümde farklı oyuncularla, farklı konuların işlendiği, bilim kurgu, korku ve gerilim öğelerini barındıran beş sezonluk seri, bu türdeki dizilerin öncülüğünü yapmaktadır.

17. Human Planet (IMDb 9,0) Human Planet (IMDb 9,0)Dünya üzerinde yaşayan diğer canlılara nazaran, sadece bir tanesi kendine bütün habitatlarda yaşama imkanı sağlayabilmiştir; "İnsan"...

Her bölümde "İnsan" türünün zorlu yaşam koşullarına adapte oluşu, en ilginç örnekleriyle sunularak; İnsanların, vahşi doğa ile olan ilişkileri anlatılmaktadır.

2007 yılında başlanan yapımın çekimleri, 40 farklı ülkede yapılıp 3 yıl sürmüş, 2011 yılında yayınlanmaya başlanmıştır. 16. The Vietnam War (IMDb 9,0) Vietnam War, tarihteki en önemli, bölücü ve tartışmalı olaylardan birinin epik hikayesi. Yaklaşık 80 şahitin ifşa ettiği, daha önce hiç anlatılmayan içten ve geniş kapsamlı araştırma. 15. Sherlock (IMDb 9,1) Modern bir Sherlock Holmes uyarlaması.. Bu kez Sherlock günümüz Londra'sında, günümüz şartlarında çözüyor davaları. Yanında yine Doktor Watson, en büyük düşmanı yine Moriarty. Adresi yine Baker Street..

Değişen tek şey, cep telefonları, mesajlar, mailler, bloglar yani teknoloji. Ama Sherlock hala kendi tarzında ilerliyor...

14. Life (IMDb 9,1) Life belgeseli BBC kanalınca 2009 yılında yayınlanan bir belgesel dizidir. Türkçe seslendirmesi Tucel KURTİZ tarafından yapılan yapımda 130 farklı yaşam hikayesi 10 bölümde anlatılmaktadır.

Birbirinden çarpıcı görüntülerin yer aldığı BBC Life (Hayat) izlediğinizde pişman olmayacağınız sizi sürükleyip farklı yaşamlara götürecek bir belgesel.

13. Avatar: Son Hava Bükücü (IMDb 9,1) 100 yıl önce 4 ulus barış içinde yaşıyordu. Sonra ateş ulusunun saldırmasıyla her şey değişti. Onları yalnızca 4 elementin ustası olan avatar durdurabilirdi ama dünyanın ona en çok ihtiyaç anda ortadan kayboldu. Aradan 100 yıl geçti ve 2 su kabilesi üyesi yeni avatarın Aang adında bir hava bükücü olduğunu öğrendi. Avatar aangin 4 elemente ustalaşıp dünyayı kurtarması gerekiyordu. 12. Savaşan Dünya (IMDb 9,1) **The World at War 26 bölümlük bir televizyon belgeselidir. Konusu II. Dünya Savaşı olan bu dizinin anlatıcısı Laurence Olivier'dir. 1969 yılında yapılması kararlaştırılan dizinin yapımı dört yıl sürmüş ve 1973'te ITV'de yayınlanmaya başlamıştır. Dizi 4 milyon £'a malolmuştur, ki o zamanlarda bir İngiliz televizyon yapımı için bu bir rekordur.

Bu belgesel 1974 yılında TRT'de (İsmail Cem döneminde) "Savaşan Dünya" adıyla gösterildi. Türkiye seyircisi tarafından ilgiyle karşılandı.** 11. Sopranos (IMDb 9,1) New Jersey'deki bir Amerikan-İtalyan mafya ailesinin babası olan Tony Soprano'nun ve Soprano Ailesi'nin diğer fertlerinin hayatlarından kesitler sunan dizi, toplamda 86 bölüm yayınlanmış, kazandığı ödüller ve aldığı olumlu eleştirilerle adını "gelmiş geçmiş en iyi diziler" arasına yazdırmıştır. 10. Cosmos (IMDb 9,2) Cosmos: A Personal Voyage, ABD'li ünlü gökbilimci,astrobiyolog Prof. Dr. Carl Sagan'ın, Ann Druyan ve Steven Soter ile birlikte yazdığı, Carl Sagan'ın kendisi tarafından sunulan 13 bölümlük uzay ve evren üzerine 1980 yapımı güzel bir belgesel serisidir.Genel olarak, hayatın kökeni ve kainatın yapısı zevkli ve sade bir şekilde izleyicilere anlatılmaktadır.Bu belgesel serisinin kitabı da bulunmasıyla birlikte 60'dan fazla ülkede 500 milyona yakın kişi tarafından izlenmiş ve ABD'deki tv yapımları arasında en çok izlenen iki belgeselden biri olmuştur. 9. Rick and Morty (IMDb 9,2) En kısa tanımıyla dizi, çatlak bir bilim adamının peşinden sürüklediği torunu Morty ile maceradan maceraya atılmalarını konu ediyor. Profesör dedemiz Rick’i ilk gördüğünüzde Emmet Brown‘a (Geleceğe Dönüş) fazlasıyla benzetebilirsiniz. Bunun sadece görüntüde kaldığını hemen söyleyelim. Rick, karakter olarak tamamen farklı biri; üstelik yaptığı zaman yolculuğu değil de boyutlar arası yolculuk. Özellikle 2. bölümdeki Inception ve Freedy Krueger‘lı bölümü ile boyutlar arası yolculuğa müthiş bir eğlence kattıklarını söylemeden geçemeyeceğim. Bu bölümde gülmekten karın kaslarınız ağrıyabilir; aman dikkat.

8. Blue Planet 2 (IMDb 9,2) David Attenborough tarafından sunulan ve anlatılan, gezegenin okyanuslarını keşfeden yaban hayat belgeseli dizisi. BBC’nin yapımcılığını yaptığı bu eşsiz belgesel dizisi ile dünyamızın eşsiz güzellikleri karşısında hayal dünyanızın ufkunun sınırlarını zorlayacaksınız. 7. Cosmos (IMDb 9,2) Cosmos yani Evren hakkında bilmediklerimizi ünlü astrofizikçi Neil de Grasse Tyson eşliğinde çıkacağımız uzay yolculuğunda öğreniyoruz. Evren ve uzay üzerine yapılmış en iyi belgesellerden olan yapım orijinal serilerine sadık kalınarak hazırlanmış. Belgesel Serisi 13 Bölümden oluşmaktadır. 6. The Wire (IMDb 9,3) **Amerika'nın Baltimore şehrinde geçen dizi; her sezon başka bir sorunu odağına alarak, birebir yaşanan olaylardan esinlenerek suçluların dünyasına farklı bir yerden bakıyor.

Wire'ın yapım ve yazarlığını eski bir polis muhabiri olan David Simon'ın yapması ise dizinin zaman zaman belgesel tadında olmasını sağlıyor. 5 sezon ekranda kalan dizi 60. bölümüyle 2008'de final yapmıştır.** 5. Breaking Bad (IMDb 9,4) Lisede kimya öğretmenliği yapan Walter White bir gün doktordan ileri safhada akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Kendisinden sonra geride kalan ailesine maddi birikim sağlamak isteyen Walter White, uyuşturucu yapımında ustalaşan eski bir öğrencisi, Jesse Pinkman ile beraber uyuşturucu işine girer. Elbetteki yasa dışı yollardan ve uyuşturucunun da eş anlamlısının bela olduğunu bilerek...

Bir yanda kimya alanında önemli işlere imza atmış bir öğretmen, diğer yanda bu tehlikeli piyasayı çok iyi tanıyan, gözü pek bir 'eski öğrenci'... Yüksek kalitede ve saflıkta ürettikleri metamfetamin, onları uyuşturucu ticaretinin en riskli yollarına da bulaştıracak...

Başrollerini deneyimli aktör Bryan Cranston veAaron Paul'un paylaştığı Breaking Bad, orijinal öyküsü ve sürükleyici senaryosunun yanı sıra oyuncularına kazandırdığı Altın Küre adaylıkları, Emmy ve Saturn ödülleriyle de televizyon dizileri arasında kalitesini ve farkını belli eden bir yapım...

1990'lı yılların kült bilim-kurgu dizisi The X Files'ın ortak yapımcıları ve yazarları arasında yer alan Vince Gilligan'ın yapımcılığını üstlendiği dizi eleştirmenler tarafından da son yılların en başarılı yapımlarından biri olarak gösteriliyor...

4. Planet Earth (IMDb 9,4) Yeryüzü (İngilizce:Planet Earth); BBC yapımı bir doğa belgeseli dizisidir. İlk kez 2006 yılında BBC'de yayınlanan ve 11 bölümden oluşan diziyi David Attenborough seslendirmiştir. Belgesel, Türkiye'de ise 29 Eylül 2006 tarihinde itibaren NTV kanalında Levent Dönmez'in seslendirmesiyle izleyiciyle buluştu. BBC One kanalındaki ilk gösteriminde 8,7 milyon kişinin seyretmesiyle %32,1 izleme oranına sahip olan Yeryüzü, BBC Two kanalındaki tekrarlarında bile 3,2 milyon kişi tarfından izlenerek %15,7’lik bir izlenme payına ulaştı. 3. Game of Thrones (IMDb 9,4) Yazların yıllarca sürdüğü ve kışların da bir ömür geçmek bilmediği bir dünyada, Westeros hükümdarlığı kefaretini ödemekteydi. İhanet, şehvet, ayak oyunları ve doğaüstü güçler, entrikacı güney ve yabani doğu topraklarından, soğuk kuzey ve arkasında karanlık diyarları zapt eden Kadim Duvara kadar Krallığın dört bir köşesini hırpalıyor idi. Krallar ve Kraliçeler, Şövalyeler ve sürgündekiler, düzenbazlar ve asiller 'Demir Taht' için kanlı bir mücadeleye tutuşurlar. 2. Band of Brothers (IMDb 9,5) David Nutter, Tom Hanks, David Leland, David Frankel, Tony To Phil Alden Robinson, Richard Loncraine ve Mikael Salomon birçok ünlü yönetmenin bulunduğu bir kadroyla yönetilmiş olan dizi üst düzey bir prodüksiyon kullanılarak beyaz perdeye yansıtılmıştır. Dizide; Damian Lewis, Donnie Wahlberg, Ron Livingston, Matthe Settle ve Neal McDonough gibi ünlerine Band of Brothers ile daha da ün katmış birçok oyuncu rol almıştır.