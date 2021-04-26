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Dizi ve filmlere ev sahipliği yapan Köprüköy Camii, ziyaretçilerini ağırladı

Seray Üstün Seray Üstün
26.04.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da birçok dizi ve film sahnesinde yer alan Köprüköy Cami, baharın gelmesiyle tekrardan sarmaşıklarına kavuştu ve avlusundaki çeşit çeşit çiçekler açtı. Ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunan cami, Ramazan’da da ilgi görüyor.

Dizi ve filmlere ev sahipliği yapan Köprüköy Camii, ziyaretçilerini ağırladı

Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde, Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan ve 91 yıl önce ibadete açılan Köprüköy Camisi görenleri kendine hayran bırakıyor. Görsel güzelliği nedeniyle sosyal medya sayesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Köprüköy Camii’nde baharın gelmesiyle birlikte çiçekler açtı, minaresini ve binayı yeniden sarmaşıklar kapladı.

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Sarmaşıkları nedeniyle halk arasında ‘Yeşil Cami’ olarak da bilinen caminin avlusu da begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne ve gelin duvağı gibi çok sayıda bitki türü ile botanik bahçesine döndü. Hava sıcaklığının yükselmeye başladığı kentte ise cemaat namaz saatleri dışında da camide vakit geçiriyor. Cami, birçok dizi ve filmde gösterilerek ününe ün katmaya devam ediyor.

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Cemaatten Şaban Salkım, caminin bakımlı olduğunu belirterek, “Camimiz bu sene de sarmaşıklara büründü. Yazın camimiz yeşilleniyor, kışın da kuruyor. Hususi burayı görmek için şehir dışından geliyorlar. Yapanlardan, dikenlerden Allah razı olsun. Eskiden buralar daha çok dolardı ama bu sene koronavirüs nedeniyle az kişi geliyor." diye konuştu.

(İHA)

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Adana
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