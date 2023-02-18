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Diziler ne zaman başlayacak 2023? Televizyonlar ne zaman normale dönecek? Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Çöp Adam...

18.02.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diziler ne zaman başlayacak? Türkiye günlerdir yaralarını sarmaya çalışıyor. 10 ilde büyük yıkıma sebep olan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından televizyon kanallarının yayın akışlarında değişikliğe gidildi. Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Çöp Adam gibi merak edilen yapımların bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Peki, diziler ne zaman başlayacak? Televizyonlar ne zaman normale dönecek?

Diziler ne zaman başlayacak 2023? Televizyonlar ne zaman normale dönecek? Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Çöp Adam...

Dizilerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Türkiye'yi yasa boğan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Kanallar deprem özel yayınlarına ağırlık verdi. Yalı Çapkını, Camdaki Kız, Çöp Adam gibi merak edilen yapımların ne zaman ekrana geleceğini öğrenmek isteyenler yayın akışı bilgilerini her gün kontrol ediyor. Peki, diziler ne zaman başlayacak? Televizyonlar ne zaman normale dönecek? İşte detaylar...

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DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından dizilerin yeni bölümlerine ara verildi. Tüm televizyon kanallarında deprem özel yayınları ekrana geliyor.

Dizilerin ve yarışma programlarının ne zaman başlayacağına dair is henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

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