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Dizilerden gerçek hayata! İşte karşınızda Osmanlı torunları

Seray Üstün Seray Üstün 07.01.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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Dizilerden gerçek hayata! İşte karşınızda Osmanlı torunları

Tarihi okul sıralardan ve dizilerden öğrenmekten bıktıysanız bu liste tam size göre! Osmanlı İmparatorluğu denildiğinde aklınıza ilk olarak padişahların geldiğini biliyoruz. Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisiyle Hürrem Sultan da popülerliğini arttırdı. Sizleri Osmanlı Hanedanlığının başka bir yüzüyle tanıştıracağız. İşte gerçek Osmanlı torunları...

Oğuz Türklerinden Osman Gazi’nin kurduğu Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu bir devlet olarak tarih sahnesinde büyük bir rol oynadı. Adına nice kitapların yazıldığı, dizi ve filmlerin çekildiği imparatorluk tarihte birçok önemli olaya imza attı. 29 Ekim 1923 yılında yeni bir Türkiye’nin temellerinin atılmasıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna gelindi. Yıkılmış bir imparatorlukta olsa sizler için Osmanlı soyundan gelen kişileri derledik. İşte karşınızda Osmanlı torunu olan 10 sultan...

DÜRRÜŞEHVAR SULTAN

DÜRRÜŞEHVAR SULTAN

26 Ocak 1914'te doğdu. 7 Şubat 2006'da vefat etti. Son Osmanlı halifesi II. Abdülmecid'in kızı ve Berar Prensi Navab Azam Şah'ın eşidir. Babası Abdülmecid Efendi vefat ettiğinde Türkiye'ye gelmiştir. Babasının Türkiye’de gömülmesi için devlet yetkileriyle görüşme yapmıştır. 10 yıl boyunca Paris’te bir camide Adbülmecid Efendi’nin naaşının bekletilmesine rağmen izin çıkmayınca Medine’de gömülmüştür.

NELİŞAH SULTAN

Neslişah Sultan

Sultan Vahideddin ile Halife Abdülmecid’in torunu 1921’de Nişantaşı’nda bir konakta doğdu. 2 Nisan 2012’de vefat etti. Babası, son halife II. Abdülmecid’in oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi; annesi ise son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin’in kızı Sabiha Sultan’dır.

MİHRİMAH SULTAN

MİHRİMAH SULTAN

Sultan Reşad'ın torunu olan Mihrimah Sultan, hanedanın 'yeşil gözlü prensesi' olarak biliniyor. 1923'te babası Şehzade Ziyaeddin Efendi'nin Çamlıca'daki köşkünde doğdu ve 1 yaşında hanedanın diğer üyeleriyle birlikte sürgüne gönderildi. 2000 yılında Amman'da vefat etti.

NURCİHAN SULTAN

NURCİHAN SULTAN

Sultan Reşad'ın torunu olan Nurcihan Sultan Cumhuriyet'in ilanından 2 yıl sonra doğdu. Tam ismi ise Emel Nurcihan Hodo. İstanbul Ortaköy'de yaşayan Nurcihan Sultan'ın en büyük özlemi annesine. Bebekken kaybettiği annesini bir gün gelecek diye hep beklemiş... Sultan, Dışişleri Bakanlığı'nda katiplik yapan biriyle evlenmek istemiş fakat buna izin vermemişler. "Hariciyeciyle evlenemezsin!" demişler ve Nurcihan Sultan Osmanlı hanedanından geldiğini o zaman öğrenmiştir.

HANZADE ÖZBAŞ

hanzade özbaş

1953 yılında dünyaya gelen Özbaş, Sultan Vahdeddin'in kızı Ulviye Sultan'ın torunudur. Tiyatroya meraklı olan Hanzade Özbaş, okul yıllarında büyük büyükannesi Hürrem Sultan'ı canlandırmış. Ancak tiyatro hayatına devam etmemiş. Kuşadası'nda anne ve babasından kalan bir otel işletiyor.

KENİZE MURAD

KENİZE MURAD

Kenize Murad 1940 yılında Paris'te dünyaya geldi. Kenize Murad, V. Murad’ın kızı Hadice Sultan’ın torunudur. Sonradan Türk vatandaşlığına geçti ve Rajkumari Kenize de Kotwara ismini Kenize Murad olarak değiştirdi. Yazarlık yapan Kenize Murad Paris'te yaşamaya devam ediyor. Terk edilme korkusu yüzünden paranoyaklaştığını söyleyen Kenize Murad, hiç evlenmemiş. Kadınların Mustafa Kemal'in yaptığı devrimler yüzünden çok şanslı olduğunu vurgulayan Kenize Murad, "Aksi olsaydı hepimiz haremde olabilirdik" diyor.

FAZİLE İBRAHİM SULTAN

FAZİLE İBRAHİM SULTAN

Fazile İbrahim Sultan, Sultan Vahdeddin'in torunu. O da Kenize Murad gibi Paris'te dünyaya geldi. Çocukluğunu Mısır'da geçiren Fazile Sultan tekrar Paris'e döndü. Irak'ın son kralıyla nişanlanan Fazile Sultan evlenemedi çünkü nişanlısı darbe sırasında öldürüldü. Şimdi ise eski bir bürokratla evli.

LARA ADRA

LARA ANDRA

1986 doğumlu olan Lara Adra, II. Abdülhamid'in torununun torununun kızı. Lübnan doğumlu olan Lara Adra, Paris'te yaşıyor ve bir bankada çalışıyor.

BALA SULTAN

bala sultan

1955'te doğan Bala Sultan'ın tam adı Bala Hodo. Sultan Reşad'ın torunu Rukiye Sultan'ın torunudur. İstanbul'da yaşayan Bala Sultan hiç evlenmedi.

AYŞE GÜLNEV SULTAN

AYŞE GÜLNEV SULTAN

1971 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Gülnev Sultan, Sultan V. Murad'ın torunun torunu. Üniversitede tarih ve politika eğitimi aldı ve aynı zamanda yüksek lisans yaptı. Beş çocuğu olan Ayşe Sultan, çocuklarına Osmanlı tarihini ve ailesini anlatarak soyları hakkında bilgilendiriyor.


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