Dizilerden gerçek hayata! İşte karşınızda Osmanlı torunları

Oğuz Türklerinden Osman Gazi’nin kurduğu Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu bir devlet olarak tarih sahnesinde büyük bir rol oynadı. Adına nice kitapların yazıldığı, dizi ve filmlerin çekildiği imparatorluk tarihte birçok önemli olaya imza attı. 29 Ekim 1923 yılında yeni bir Türkiye’nin temellerinin atılmasıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna gelindi. Yıkılmış bir imparatorlukta olsa sizler için Osmanlı soyundan gelen kişileri derledik. İşte karşınızda Osmanlı torunu olan 10 sultan... DÜRRÜŞEHVAR SULTAN 26 Ocak 1914'te doğdu. 7 Şubat 2006'da vefat etti. Son Osmanlı halifesi II. Abdülmecid'in kızı ve Berar Prensi Navab Azam Şah'ın eşidir. Babası Abdülmecid Efendi vefat ettiğinde Türkiye'ye gelmiştir. Babasının Türkiye’de gömülmesi için devlet yetkileriyle görüşme yapmıştır. 10 yıl boyunca Paris’te bir camide Adbülmecid Efendi’nin naaşının bekletilmesine rağmen izin çıkmayınca Medine’de gömülmüştür. NELİŞAH SULTAN Sultan Vahideddin ile Halife Abdülmecid’in torunu 1921’de Nişantaşı’nda bir konakta doğdu. 2 Nisan 2012’de vefat etti. Babası, son halife II. Abdülmecid’in oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi; annesi ise son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin’in kızı Sabiha Sultan’dır.

MİHRİMAH SULTAN Sultan Reşad'ın torunu olan Mihrimah Sultan, hanedanın 'yeşil gözlü prensesi' olarak biliniyor. 1923'te babası Şehzade Ziyaeddin Efendi'nin Çamlıca'daki köşkünde doğdu ve 1 yaşında hanedanın diğer üyeleriyle birlikte sürgüne gönderildi. 2000 yılında Amman'da vefat etti. NURCİHAN SULTAN Sultan Reşad'ın torunu olan Nurcihan Sultan Cumhuriyet'in ilanından 2 yıl sonra doğdu. Tam ismi ise Emel Nurcihan Hodo. İstanbul Ortaköy'de yaşayan Nurcihan Sultan'ın en büyük özlemi annesine. Bebekken kaybettiği annesini bir gün gelecek diye hep beklemiş... Sultan, Dışişleri Bakanlığı'nda katiplik yapan biriyle evlenmek istemiş fakat buna izin vermemişler. "Hariciyeciyle evlenemezsin!" demişler ve Nurcihan Sultan Osmanlı hanedanından geldiğini o zaman öğrenmiştir. HANZADE ÖZBAŞ 1953 yılında dünyaya gelen Özbaş, Sultan Vahdeddin'in kızı Ulviye Sultan'ın torunudur. Tiyatroya meraklı olan Hanzade Özbaş, okul yıllarında büyük büyükannesi Hürrem Sultan'ı canlandırmış. Ancak tiyatro hayatına devam etmemiş. Kuşadası'nda anne ve babasından kalan bir otel işletiyor.