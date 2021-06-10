MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? İşte sezon finali yapan diziler

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? İşte sezon finali yapan diziler

10.06.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın gelmesiyle birlikte ekranların sevilen dizileri bir bir sezon finali yapmaya başladı. İzleyiciler dizilerin yeni sezonlarının ne zaman başlayacağını şimdiden merak ediyor. Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız gibi önemli yapımlar, sezon finali ile ekranlara ara verdi.

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? İşte sezon finali yapan diziler

Koronavirüs sebebiyle eve kapandığımız şu günlerde televizyona daha bir düşkün olduk. Yazın gelmesiyle birlikte diziler sezon finali ve final yaparken dizilerinin yeni sezonlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Sizler için haberimizde sezon finali ve final yapan dizileri derledik.

DİZİLERİN YENİ SEZONLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu hafta itibarıyla pek çok dizi ekranlara ara verdi. İzleyenler dizilerin yeni sezonlarının ne zaman başlayacağını merak etmeye şimdiden başladı. Dizilerin yapımcılarından henüz net bir bilgi gelmese de genellikle diziler eylül ayı ile itibarıyla ekranlara dönüyor. Bu da demek oluyor ki sevdiğimiz dizilere 3 ay ile ara veriyoruz. Özlemle beklenen dizilerin yeni sezonlarıyla ilgili açıklamaların ise ağustos ayı sonunda gelmesi bekleniyor.

HANGİ DİZİLER SEZON FİNALİ YAPTI?

TRT 1 ekranların sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı 8 Haziran Salı günü ekranlara ara verdi. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin paylaştığı dizi dün hüzünlü bir bölümle sezon finalini gerçekleştirdi. Yine TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi de geçen hafta sezon finalini yaptı. TRT 1 ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Teşkilat adlı dizisi de geçtiğimiz Pazar günü ekranlara ara verdi.

Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız 10 Haziran Perşembe günü yayınlanacak 9.bölümü ile sezon finali yapacak.

Haziran ayını beklemeyen FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisi sezon finali yaptı.

Başrolünü Binnur Kaya’nın oynadığı TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda da yakında sezon finali yapacak.

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrolleri paylaştığı Akıncı dizisi, 14 Mayıs akşamı sezon finali yaptı.

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? İşte sezon finali yapan dizilerr

HANGİ DİZİLER FİNAL YAPTI?

Bu sezon pek çok sevilen dizi ise ekranlara tamamen veda ederek sevenlerini üzdü. Final yapan dizileri aşağıdaki listeden görebilirsiniz.

Sefirin Kızı

Hekimoğlu

Ramo

Arıza

Baraj

Seni Çok Bekledim

Çukur

Menajerimi Ara

Kefaret

Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Akıncı

Hercai

Alev Alev

Mucize Doktor

Maraşlı

Benim Adım Melek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Dert yandı: İç çamaşırımla ilgili sorular soruyorduDert yandı: İç çamaşırımla ilgili sorular soruyordu
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik kabine toplantısı ertelendi! Tedbirler devam edecek

Kritik kabine toplantısı ertelendi! Tedbirler devam edecek

İstanbul'da iğrenç olay! Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da iğrenç olay! Görüntüler ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Pazartesi başlıyor

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Pazartesi başlıyor

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

12 kişinin yaralandığı işçi servisi kazasının görgü tanığı: Sanki patlama oldu

12 kişinin yaralandığı işçi servisi kazasının görgü tanığı: Sanki patlama oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Babasını kaybetmişti, eleştiriler umurunda değil! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

Babasını kaybetmişti, eleştiriler umurunda değil! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül törenine damga vurdu

Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül törenine damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.