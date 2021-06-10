Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? İşte sezon finali yapan diziler

Koronavirüs sebebiyle eve kapandığımız şu günlerde televizyona daha bir düşkün olduk. Yazın gelmesiyle birlikte diziler sezon finali ve final yaparken dizilerinin yeni sezonlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Sizler için haberimizde sezon finali ve final yapan dizileri derledik.

DİZİLERİN YENİ SEZONLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu hafta itibarıyla pek çok dizi ekranlara ara verdi. İzleyenler dizilerin yeni sezonlarının ne zaman başlayacağını merak etmeye şimdiden başladı. Dizilerin yapımcılarından henüz net bir bilgi gelmese de genellikle diziler eylül ayı ile itibarıyla ekranlara dönüyor. Bu da demek oluyor ki sevdiğimiz dizilere 3 ay ile ara veriyoruz. Özlemle beklenen dizilerin yeni sezonlarıyla ilgili açıklamaların ise ağustos ayı sonunda gelmesi bekleniyor.

HANGİ DİZİLER SEZON FİNALİ YAPTI?

TRT 1 ekranların sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı 8 Haziran Salı günü ekranlara ara verdi. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin paylaştığı dizi dün hüzünlü bir bölümle sezon finalini gerçekleştirdi. Yine TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi de geçen hafta sezon finalini yaptı. TRT 1 ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Teşkilat adlı dizisi de geçtiğimiz Pazar günü ekranlara ara verdi.