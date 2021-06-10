Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? İşte sezon finali yapan diziler

Koronavirüs sebebiyle eve kapandığımız şu günlerde televizyona daha bir düşkün olduk. Yazın gelmesiyle birlikte diziler sezon finali ve final yaparken dizilerinin yeni sezonlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Sizler için haberimizde sezon finali ve final yapan dizileri derledik.
Bu hafta itibarıyla pek çok dizi ekranlara ara verdi. İzleyenler dizilerin yeni sezonlarının ne zaman başlayacağını merak etmeye şimdiden başladı. Dizilerin yapımcılarından henüz net bir bilgi gelmese de genellikle diziler eylül ayı ile itibarıyla ekranlara dönüyor. Bu da demek oluyor ki sevdiğimiz dizilere 3 ay ile ara veriyoruz. Özlemle beklenen dizilerin yeni sezonlarıyla ilgili açıklamaların ise ağustos ayı sonunda gelmesi bekleniyor.
TRT 1 ekranların sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı 8 Haziran Salı günü ekranlara ara verdi. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin paylaştığı dizi dün hüzünlü bir bölümle sezon finalini gerçekleştirdi. Yine TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi de geçen hafta sezon finalini yaptı. TRT 1 ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Teşkilat adlı dizisi de geçtiğimiz Pazar günü ekranlara ara verdi.
Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız 10 Haziran Perşembe günü yayınlanacak 9.bölümü ile sezon finali yapacak.
Haziran ayını beklemeyen FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisi sezon finali yaptı.
Başrolünü Binnur Kaya’nın oynadığı TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda da yakında sezon finali yapacak.
Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrolleri paylaştığı Akıncı dizisi, 14 Mayıs akşamı sezon finali yaptı.
Bu sezon pek çok sevilen dizi ise ekranlara tamamen veda ederek sevenlerini üzdü. Final yapan dizileri aşağıdaki listeden görebilirsiniz.
Sefirin Kızı
Hekimoğlu
Ramo
Arıza
Baraj
Seni Çok Bekledim
Çukur
Menajerimi Ara
Kefaret
Kuzey Yıldızı İlk Aşk
Akıncı
Hercai
Alev Alev
Mucize Doktor
Maraşlı
Benim Adım Melek
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