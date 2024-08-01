Dizisi başlamadan bitmişti! Meltem Cumbul o filme konuk oluyor

MYNET-Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Yılan Hikayesi, Biz Size Aşık Olduk, Gurbet Kadını, Aşk Yakar ve Muhteşem Yüzyıl gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Meltem Cumbul bir süredir Amerika'da hayatını sürdürüyordu.

DİZİSİ BAŞLAMADAN BİTMİŞTİ

Uzun zamandır herhangi bir projede de yer almayan Cumbul, Mahsun Kırmızıgül’ün heyecanla beklenen yeni dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştü. Ancak dizi hakkında beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve istenilen oyuncu kadrosu kurulamadığı için dizi ertelenmişti.

O FİLME KONUK OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu Meltem Cumbul O3 Medya’nın Netflix Almanya için çektiği “She Said Yes” filmine konuk olacak.

Hamburg ve Kapadokya’dan sonra İstanbul’da devam eden filmin çekimleri ağustos ortasında tamamlanacak. Hamburg’dan İstanbul’a uzanan bir yol hikayesini konu alan filmde Serkan Çayoğlu, Nursel Köse, Cansu Tosun, Meral Perin ve Mehmet Ateşçi, Beritan Balcı ve Sinan Güleç’ten sonra çok ünlü bir Türk oyuncu daha rol alacak.

Kulislerden sızan bilgilere göre Cumbul, She Said Yes’in hoş geldin partisinde şarkı söyleyecek ve projeye renk katacak.