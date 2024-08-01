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  4. Dizisi başlamadan bitmişti! Meltem Cumbul o filme konuk oluyor

Dizisi başlamadan bitmişti! Meltem Cumbul o filme konuk oluyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.08.2024 11:53
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Türk televizyon tarihinin efsane yapımlarından biri olan Yılan Hikayesi dizisinde hayat verdiği 'Zeyno' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Meltem Cumbul uzun zamandır Amerika'da hayatını sürdürüyordu. Yeni dizi projesi için ülkeye dönen Meltem Cumbul'un dizisi başlamadan bitmişti. Ünlü oyuncu şimdi de bambaşka bir filme konuk olmaya hazırlanıyor.

MYNET-Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Yılan Hikayesi, Biz Size Aşık Olduk, Gurbet Kadını, Aşk Yakar ve Muhteşem Yüzyıl gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Meltem Cumbul bir süredir Amerika'da hayatını sürdürüyordu.

DİZİSİ BAŞLAMADAN BİTMİŞTİ

Uzun zamandır herhangi bir projede de yer almayan Cumbul, Mahsun Kırmızıgül’ün heyecanla beklenen yeni dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştü. Ancak dizi hakkında beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve istenilen oyuncu kadrosu kurulamadığı için dizi ertelenmişti.

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O FİLME KONUK OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu Meltem Cumbul O3 Medya’nın Netflix Almanya için çektiği “She Said Yes” filmine konuk olacak.

Hamburg ve Kapadokya’dan sonra İstanbul’da devam eden filmin çekimleri ağustos ortasında tamamlanacak. Hamburg’dan İstanbul’a uzanan bir yol hikayesini konu alan filmde Serkan Çayoğlu, Nursel Köse, Cansu Tosun, Meral Perin ve Mehmet Ateşçi, Beritan Balcı ve Sinan Güleç’ten sonra çok ünlü bir Türk oyuncu daha rol alacak.

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Kulislerden sızan bilgilere göre Cumbul, She Said Yes’in hoş geldin partisinde şarkı söyleyecek ve projeye renk katacak.

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Meltem Cumbul
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