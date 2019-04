DJ Guido Şeyma Subaşı'ndan ayrılamıyor

Geçtiğimiz sene Kasım ayında Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı’nın yeni sevgilisi İtalyan DJ Gudio Senia İstanbul’a geliyor.

Senia "Love is in the air/ Havada aşk var!" notuyla uçaktan paylaşım yaparak İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Şeyma Subaşı'nın DJ Guido Senia ile Tulum sahilindeki samimi görüntüleri ilk olarak magazin gündemine düşmüştü; birlikte çok fotoğraf paylaşmasalar da dünyanın çeşitli yerlerinde tatil yaparak arkadaşları aracılığıyla paylaşılan fotoğraflarıyla sık sık gündem olan çift birbirinden ayrılmıyor.