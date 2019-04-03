MAGAZİN

DJ Guido Şeyma Subaşı'ndan ayrılamıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2019 15:37 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi DJ Guido Senia İstanbul’a geliyor. Senia sosyal medya hesabından uçakta fotoğraf paylaştı.

DJ Guido Şeyma Subaşı'ndan ayrılamıyor

Geçtiğimiz sene Kasım ayında Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı’nın yeni sevgilisi İtalyan DJ Gudio Senia İstanbul’a geliyor.

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Senia "Love is in the air/ Havada aşk var!" notuyla uçaktan paylaşım yaparak İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Şeyma Subaşı'nın DJ Guido Senia ile Tulum sahilindeki samimi görüntüleri ilk olarak magazin gündemine düşmüştü; birlikte çok fotoğraf paylaşmasalar da dünyanın çeşitli yerlerinde tatil yaparak arkadaşları aracılığıyla paylaşılan fotoğraflarıyla sık sık gündem olan çift birbirinden ayrılmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
DJ Guido Şeyma Subaşı ve DJ Guido Senia

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