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DNS değiştirmek ne işe yarar? DNS değiştirmek güvenli mi?

Melek Nacar Melek Nacar
18.10.2024 15:32
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Bilgisayar ve internet ile ilgili bilgileri sınırlı olan hemen herkes bile DNS terimini hayatında mutlaka duymuştur. DNS açılımı, "Domain Name System" olan ve Türkçe "Alan Adı Sistemi" olarak bilinen bir sistemdir. İnternet sitelerinin hem kolay hem de sorunsuz bir şekilde bulunması bu sistem sayesinde gerçekleşir ve milyonlarca web sitesi ile bu sistem sayesinde bağlantı kurulur.

DNS değiştirmek ne işe yarar? DNS değiştirmek güvenli mi?

İnternetin temel yapı taşlarından biri olan DNS, alan adlarını IP adreslerine çevirir. İnternet üzerinde bir web siteye erişmek istenildiği zaman siteye ait olan anlamlı adlar kullanılır. DNS bu IP adreslerini, bu anlamlı adlara çevirmeye yarar. Böylece internet kullanıcıları karmaşık olan IP adreslerini hatırlamak yerine, adlarla internette kolay bir şekilde gezinebilir. Adeta bir telefon rehberi gibi çalışan sistem, isimleri karşılık gelen numaralar ile eşleştirir.

DNS değiştirmek ne işe yarar?

DNS değiştirmek gerek internet erişimini hızlandırmak gerekse güvenliği artırmak için yapılabilir. Ayrıca DNS değişikliği yapılarak engelli içeriklere de erişim sağlamak mümkündür. Fakat DNS değişimi esnasında güvenilir servis sağlayıcıları tercih etmek oldukça önemlidir. Güvenli DNS kullanımı ile internet deneyimi iyileştirilirken kişisel bilgilerin güvenliğine de dikkat etmek gerekir. "DNS değiştirmek ne işe yarar?" sorusunun yanıtı şu şekilde sıralanabilir:

  • Erişim engelleri aşılabilir: Bazı zamanlarda kapanan sitelere erişim yapmak DNS değişikliği ile mümkün olabilir.
  • Daha hızlı bir internet deneyimi sağlanır: İnternet servis sağlayıcılarının varsayılan DNS sunucuları bazen yavaş çalışabilir. Bu durumlarda DNS değişikliği yapmak web sayfalarının daha hızlı yüklenmesini sağlar.
  • Güvenlik ve gizlilik iyileştirilmesi: Özellikle gizli odaklı olan DNS sunucuları gizliliği korur. Bazı DNS sağlayıcıları ile zararlı web sitelerine erişim engellenebilir.
  • Çocuk koruma ve içerik filtreleme sağlar.
  • DNS yönlendirme ve sorunları çözme: Bazen herhangi bir web sitesine erişim esnasında gecikme ya hata yaşanır. Bu durumlarda DNS değişikliği yapılarak durumun değişmesi sağlanır.

DNS değiştirmek güvenli mi?

DNS değiştirmek isteyen hemen herkes, bu işlemin güvenli olup olmadığını merak eder. İnternet güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken bu işlemde güvenilir olmayan bir DNS sunucusu internet trafiğinin izlenmesine ya da sahte DNS cevaplarıyla yanlış yönlendirmelere neden olur. Bu da hem sahte sitelere hem de dolandırıcılık faaliyetleriyle karşılaşma riskini artırır. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekir.

Doğru yapılandırıldığı zaman güvenli ve faydalı olan bu işlem sahte sunuculara karşı dikkatli olmayı da gerektirir. Bu kapsamda güvenilir bir DNS değişikliği için güvenilir bir DNS sağlayıcısı seçimi, DNS over HTTPS (DoH) veya DNS over TLS (DoT) desteği ve DDoS ve kimlik avı koruması oldukça önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
DNS dns ayarları
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