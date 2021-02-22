Doğa aktivisti sanatçı Charles Kellogg kimdir? Charles Kellogg hakkında ortaya atılan iddialar nelerdir?

Charles Kellogg, 2 Ekim 1868 tarihinde Susanville yakınlarındaki bir çiftlikte doğdu. Annesi henüz Kellogg bebekken öldüğü için babası ve Çinli madenciler tarafından büyütüldü. Doğaya olan tutkusu çocuk yaşlarda başlayan Kellogg’un yeteneği ise görenleri kendisine hayran bırakmaya yetti. Çünkü sıradışı ses tellerine sahip olan Kellogg, 12 oktavlık sesiyle insan kulağının duyamayacağı frekansta şarkılar söyleyebiliyordu. İşin daha da ilginç tarafı ise kuşlarla iletişim kurabilmesiydi.

Uzun doğa yürüyüşleri yapmayı seven Kellogg, çocukken ormanda duyduğu kuşların seslerini taklit ederek ülkede kısa sürede popülerliğe kavuştu. 22 yaşında geldiğinde ise bu yeteneği televizyon şovları aracılığıyla ulusal anlamda inanların dikkatini çekmeyi başardı. Televizyon dünyasına adım atmadan önce yüzlerce canlı performans sergiledi.

RİVAYETLER PEŞİ SIRA GELDİ

Ünlü performans sanatçısının sesinin ardından pek çok rivayet ortaya atıldı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Kellog’un güçlü sesiyle alevi söndürebilmesiydi.

Kellog’un otobiyografi türündeki kitabında yer alan bilgilere göre bilim insanları tarafından sesi kontrol edilmiştir. Bu doğrultuda Kellog’un sesinin saniye başına 40.000 devir vibrasyon yapabildiği ortaya çıkmıştır. Normal insanların sesi ise saniyede sadece 500 devri vibrasyon yapabilmektedir. Bu bilginin doğru olması durumunda ise Kellogg’un insan kulağının duyamayacağı bazı sesler çıkarttığı kanıtlanmıştır.