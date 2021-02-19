Rüya görenlerle iletişim kurmanın mümkün olduğu ortaya çıktı

ABD'de yayımlanan hakemli Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, dört farklı laboratuvarda biri Gündüz Aşırı Uyku Eğilimi (Narkolepsi) rahatsızlığı olduğu için sıklıkla net rüyalar gören, diğerleri ise net rüya görme durumu farklılık gösteren 36 gönüllü ile araştırma yapıldı.

Uykudaki deneklere sorulan sorulara hangi göz hareketleri veya mimiklerle cevap vereceğinin önceden kararlaştırıldığı belirtilen araştırmada deneklerin, net rüya gördüklerinin onaylandığı toplam uyku seanslarının yüzde 47'sinde, en az bir soruya doğru cevap verdikleri gözlendi.

Araştırmacılar, deneklerin uyku sırasında Elektroensefalogram (EEG) araçlarıyla izlendiğini aktararak uykunun en derin aşamasındaki katılımcılarla ses, yanıp sönen ışık ve fiziksel temas yoluyla etkileşim kurduklarını kaydetti.

Uykudaki deneklere, basit matematik soruları, ışığın kaç kere yanıp söndüğü, fiziksel olarak kaç kere kendilerine dokunulduğu ve "İspanyolca biliyor musun?" gibi temel evet-hayır sorularını cevaplamalarının istendiği belirtilen araştırmada katılımcıların, rüyalarını unutmadan aktarmaları için genellikle verdikleri bir doğru yanıtın ardından uyandırıldıkları kaydedildi.