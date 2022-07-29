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“Doğa”lı öğrencilere Arizona State Üniversitesi iş birliği ile çift diploma olanağı

29.07.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlü bir kurumsal altyapı ile 20. yılında okul öncesinden doktora eğitimine uzanan uluslararası ve yenilikçi bir eğitim modelinin hayata geçirilmesini öncelikli olarak hedefleyen Doğa Kolejinde, ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Arizona State Üniversitesinin (ASU) k12 eğitim modelinden yararlanılacak ve öğrencilere çift diploma imkânı sağlanacak.

“Doğa”lı öğrencilere Arizona State Üniversitesi iş birliği ile çift diploma olanağı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, ASU ile kurduğu akademik iş birliğini geliştirmek ve Doğa Kolejinin ASU’nun k12 eğitim modelinden ilham alınarak oluşturulacak yeni eğitim yapılanması için bir yol haritası çizmek amacıyla santralistanbul Kampüsü’nde toplantı düzenledi.

ABD Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve eşi Cheryl Flake’in ağırlandığı toplantıya ABD İstanbul atanmış Başkonsolosu Jonathan Henick, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Kemal Can, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Remzi Sanver, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, Uluslararasılaşmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Tunç ve Doğa Koleji öğrencileri katıldı. Arizona State Üniversitesi Başkanı Michael Crow ise toplantıya çevrim içi olarak bağlandı.

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‘ÇİFT DİPLOMA İLE ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞI ÜNİVERSİTELERE ERİŞİMİNİ ARTIRACAĞIZ’

Eğitim politikaları Prof. Dr. M. Remzi Sanver başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu tarafından belirlenen Doğa Koleji, uluslararası vizyona sahip, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık, gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayan, teknoloji üreten, ülkemize ve insanlığa değer katan, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Akademik başarıdan sportif başarılara, sosyal sorumluluktan sanata 20 yılda birçok alanda sayısız başarıya imza atan Doğa Kolejinin eğitim yapılanması için ASU’nun k12 eğitim modelinden yararlanılacak. Yeni eğitim modeli ile Doğa Kolejinde yabancı dil eğitimi güçlendirilerek uluslararası öğrenci değişimi olanakları sunan bir eğitim modeli geliştirilecek ve lise öğrencilerine çift diploma imkânı sunulacak.

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ASU iş birliğinin detaylarını paylaşan Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, “Yeni yapılanmada BİLGİ’nin akademik iş birliği kurduğu ASU’nun k12 eğitim modelinden yararlanılacak. Öğrenciler, uluslararası akreditasyona sahip, öğrenci değişimli yepyeni bir k12 eğitim modeli ile tanışacak. Bu eğitim modeli ile Doğa Koleji öğrencilerinin uluslararası okullara erişimini daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Özellikle yabancı dil eğitiminde çıta çok daha yükselecek. Öğrencilerimize sunduğumuz ayrıcalıklı eğitim sistemi, BİLGİ’nin katkıları ile anaokulundan üniversiteye sürdürülebilir, daha inovatif ve daha güçlü bir yapıya kavuşacak.” dedi.

Öğrencilere ASU iş birliği ile çift diploma imkânı sağlanacağının müjdesini veren Can, diploma programı ile ilgili şunları söyledi:

“ASU Dijital Hazırlık Çift Diploma Programı ile öğrencilere AdvancED, NACC ve College Board tarafından akredite edilmiş 45'ten fazla ABD lise ders içeriği olan kusursuz bir k-12 çevrim içi müfredatı sunulmaktadır. ASU Dijital Hazırlık Çift Diploma Programı ile öğrencilerimiz, belirli alanlarda akademik çalışmalarını ilerleterek üniversite yaşamına daha hazırlıklı başlayacak ve öğrencilerimizin yurt dışı üniversitelerine erişimleri kolaylaşacak. Öğrenciler dünyanın her yerinden alanında uzman eğitimcilerden ders alma imkânı bulacak. Eş zamanlı olarak Türkiye, Amerika ve Avrupa’da geçerliliği olan diploma ile mezun olacak lise öğrencilerimiz, global fırsatlara uygun olarak kendilerini geliştirebilecek, dünyanın önde gelen üniversitelerinden kabul ve burs alabilecek. Öğrencilerimiz üniversitede tercih edecekleri alanlar ile ilgili dersleri henüz lisedeyken alabilecek, üniversitede bu derslerden muaf tutularak üniversite öğrenimini daha kısa sürede bitirebilecek.”

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Toplantıya katılan Doğa Koleji öğrencileri ise ASU iş birliğinin kendilerine önemli katkılarının olacağını kaydederek yeni eğitim-öğretim yılı için heyecanlı olduklarını belirttiler.

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Anahtar Kelimeler:
Doğa Koleji eğitim
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