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Doğa Rutkay: 5 ayımız bitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.12.2018 11:09 | Son Güncelleme

2014 yılında Kerimcan Kamal ile dünayevine giren Doğa Rutkay ikizleriyle çekilen fotoğrafını paylaştı.

Doğa Rutkay: 5 ayımız bitti

Oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmiş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye’yi dünyaya getirmişti.

Sosyal medya hesabından ikizleriyle çekilen fotoğrafını paylaşan Rutkay, şu notu düştü:

"Hem tbt, hem de 5 ayımız bitti. Kutlu olsun fotoğrafı koymak istedim. Hastanedeki ikinci günden bu fotoğraf... İkizlerim dünyaya adapte olmaya çalışırken, ben sanki yüzyıllık anne gibi hissediyordum kendimi. Hiç yabancılık çekmedim, paniklemedim, şaşırmadım.

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Sanki hazır bir bilgiyle almıştım onları kucağıma. Şansıma yavrularım da çabuk uyum sağladı bana. İşin özü; sevgi ve sükunet, biliyorum. Sanki hisseder gibi beraber uça uça şu güne kadar geldik çok şükür. Allah tüm evlatlara sağlık, huzur, neşe versin. Gücünü evlatlarından alan annelere kocaman sevgiyle..."

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