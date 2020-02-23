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Doğa Rutkay boz ayı heykelinin önünde... 'Çok sevdim bu fikri!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 15:36 | Son Güncelleme

Eşiyle birlikte kısa bir tatil için Finlandiya'ya giden oyuncu Doğa Rutkay Kamal yaptığı paylaşımla takipçilerinden beğeni topladı.

Doğa Rutkay boz ayı heykelinin önünde... 'Çok sevdim bu fikri!'

Güldür Güldür adlı şov programında izlediğimiz oyuncu Doğa Rutkay, kısa bir tatil için gittiği Finlandiya’dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Rutkay boz ayı heykeli önünde çekilmiş fotoğrafının altına şunları yazdı:

“Finlandiya çok değişik ülke! Çılgın icatlarının yanı sıra 'yağmur çizmesi fırlatma', 'eşini sırtında taşıma' filan gibi yarışmaları var. Ülkenin sıra dışı mizah anlayışının bir başka göstergesi ‘Başarısızlık günü.’ Finlandiya'da her yıl 13 Ekim'de Başarısızlık Günü kutlanıyormuş! Kötü haberler ve talihsizlikler bayağı özel bir gün olarak kutlanıyormuş yani!

dogarutkay-instagram

2010'da ilki gerçekleştirilmiş olan bu seremonide gelecek için bir ders çıkarma nedeniyle her sene her sene kutlanıyormuş! Çok sevdim bu fikri! Başarısızlıklar sevilmeye değer diye düşünenlerdenim. Beni kızak çeken köpekler, geyiklerden ziyade bunlar daha çok ilgilendirdi.”

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doğa rutkay, Doğa Rutkay kerimcan kamal,

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