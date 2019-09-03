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Doğa Rutkay: Bu gazla daha neler yaparım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal'la evlilik yıl dönümlerini Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Doğa Rutkay: Bu gazla daha neler yaparım!

Oyuncu Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal, 2014 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Piraya ve Rutkay Kerim'i kucaklarına alan çift, evliliklerinde 5 yılı geride bıraktı.

Doğa Rutkay, evlilik yıldönümünü Instagram hesabında paylaştığı mesajla kutladı:

"O kafasına renkli çiçekler takan da benim, yorgunluktan bir bardak çayını koyamayan da.

O her saniye kahkaha atmasını seven de benim, işlerim yolunda gitmediğinde suratında gemiler batan da.

O sana hep aynı özveriyle bakan da benim, bazen sıkışıp bencilce davranan da.

Sana özenli görünmek için ojeler süren de benim, hamilelik sürecinde neye benzediğini unutan da.

O güçlü, sabırlı, her sorunu halletmeye çalışan da benim, aklım gidik olduğunda çaresizce senin eve gelmeni bekleyen de.

Ne zor ne karmaşık günlerde bana gösterdiğin anlayış, şefkat ve özveriyle birçok zorluğu aştım inan.

Hele son 13 ay için ne desem eksik, güdük kalır.

Bana hep sevildiğimi, her türlü topallamamda, çaresizliğimde, beceriksizliğimde yanımda olduğunu hissettirdiğin için teşekkürler!

Ben bu gazla daha neler yaparım!

  1. senemiz de bitti.

Rutkay Kerim ve Piraye ile bir ömür bir yastıkta inşallah!

Seni seviyorum!"

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Anahtar Kelimeler:
doğa rutkay Kerimcan Kamal

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