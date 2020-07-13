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Doğa Rutkay’dan duygu dolu annelik paylaşımı! Doğa Rutkay çocukları Piraye ve Rutkay’ın doğum gününü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 18:50 | Son Güncelleme

Güldür Güldür Show’un sevilen oyuncusu Doğa Rutkay, 3 Eylül 2014 tarihinde gazeteci Kerimcan Kamal ile evlendi. Oyuncu Rutkay Aziz’in kızı olan Doğa Rutkay hayatını birleştirdiği Kerimcan Kamal ile mutlu aile tablosunu 2018 yılında dünya gelen ikizleri ile perşimledi.

Doğa Rutkay’dan duygu dolu annelik paylaşımı! Doğa Rutkay çocukları Piraye ve Rutkay’ın doğum gününü kutladı

13 Temmuz 2018 yılında ikizlerine kucağına alan Doğa Rutkay eşi Kerimcan Kamal ile Urla’da tatilin tadını çıkartıyor. Tatil için Ege kıyılarını tercih eden Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal’in ikizleri 2 yaşına girdi. Doğa Rutkay çocukları Rutkay Kerim ve Piraye’nin doğum gününü sosyal medya hesabından duygu yüklü bir mesajla kutladı.

“Varlığınıza Binlerce Şükür Ediyorum”

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Doğa Rutkay eşi Kerimcan Kamal ve ikizleriyle beraber Ege sahillerinde tatilin tadını çıkarttığı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. İkizlerinin 2 yaşın bastığını söyleyen Doğa Rutkay çocuklarının salıncakta oturdukları bir fotoğrafı yayınladı. İkizlerinin doğum gününü kutlayan Rutkay, “Bebelerim, yavrularım,nimetlerim; iki yaşında oldunuz bugün. Ömrümün en güzel, en anlamlı, en sakin yıllarını verdiniz bana. Size şükran doluyum.Varlığınıza binlerce şükür ediyorum. Hayat; sevgiyle şefkatle şansla sarsın sizi. Ayağınıza taş değmesin. İyi insanlar olun. Sevin sevilin. Elde avuçta ne varsa paylaşın. Hep iyi insanlar çıksın karşınıza, insanı iyiyle güzelle, doğrulukla sevin. Doğayı ve her canlıyı bağrınıza basın.Gerisi zaten kendiliğinden gelecek, inanın.” notunu düştü. Güzel oyuncun paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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