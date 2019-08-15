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Doğa Rutkay'dan romantik paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:55 | Son Güncelleme

Sosyal medyaya düşkünlüğüyle bilinen Doğa Rutkay, Portekiz sokaklarında çıplak ayakla gezerken eşini öptüğü bir fotoğrafını paylaşarak tatil pozu verdi.

Doğa Rutkay'dan romantik paylaşım

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay eşiyle birlikte Portekiz'de çıplak ayakla dolaştığı sokaklarda eşini ateşli bir şekilde öptüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Rutkay fotoğrafın altına, "Hızlı gitmek istiyorsan tek başına,uzağa gitmek istiyorsan beraber" mesajını ekledi.

Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal'ın pozu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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2014 yılında evlenen Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal çiftinin, biri kız biri erkek Piraye Kamal, Rutkay Kerim Kamal isminde iki çocuğu var.

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Anahtar Kelimeler:
doğa rutkay Doğa Rutkay kerimcan kamal

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