Doğa Rutkay'dan romantik paylaşım

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay eşiyle birlikte Portekiz'de çıplak ayakla dolaştığı sokaklarda eşini ateşli bir şekilde öptüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Rutkay fotoğrafın altına, "Hızlı gitmek istiyorsan tek başına,uzağa gitmek istiyorsan beraber" mesajını ekledi.

Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal'ın pozu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

2014 yılında evlenen Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal çiftinin, biri kız biri erkek Piraye Kamal, Rutkay Kerim Kamal isminde iki çocuğu var.



