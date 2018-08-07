Doğa Rutkay içini döktü: İtiraf etmem gerekirse: Bir sıkıntım var!

Piraye ve Rutkay Kerim'i dünyaya getiren Doğa Rutkay, Instagram'dan fırsat buldukça anneliğe dair samimi açıklamalar yapıyor.

Vaktinin tamamını ikizlerine ayıran Rutkay, 'işin zor' diyenlere de ince bir sitemde bulundu.

Bebeği kucağında poz veren güzel oyuncu altına uzun bir de not düştü. İşte o açıklama:

"Çocuk bakmak zor hele iki çocuk daha da zor” diyorlar.

Hayatta ne kolay ki?

Kendimi bildim bileli zor’la beraberim.

Okul kazan,büyü genç kız ol, kendini koru kolla, iyi insan ol, onurunu koru, incinme,incitme...

Ardından meslek seçimim.

Yok “babasının kızı” diye ünlü oldu etiketleri.

Kendini önce kendine ispatla sonra o yapıştırmalardan kurtul.

Ayaklarının üstünde dur.

Sev sevil.

Düş kalk yarası beresi tedavisi...

Ne kolay ki?

Bunlar “iyi günün” diyorlar sonra...

İyi günüm zaten onları doğurduğum gündü!

Daha mucizesi var mı?

Kor mu sandılar bu zorluklar?

Evvelallah her şeyin üstesinden geliriz, Allah sağlık versin güç versin.

Ancak bir sıkıntım var. Evet.

İtiraf etmem gerekirse...

Hangisini ihmal ediyorum ya da ediyor muyum?

Birini birinden daha fazla mı besledim?

İlgimi en çok kime verdim bugün?

Ayırım yapmadım değil mi?

Falan filan..."

