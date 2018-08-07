MAGAZİN

Doğa Rutkay içini döktü: İtiraf etmem gerekirse: Bir sıkıntım var!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 17:18 | Son Güncelleme

14 Temmuz'da ikiz bebekleri Piraye ve Rutkay Kerim'i dünyaya getiren Doğa Rutkay, annelik maceralarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.

Doğa Rutkay içini döktü: İtiraf etmem gerekirse: Bir sıkıntım var!

Piraye ve Rutkay Kerim'i dünyaya getiren Doğa Rutkay, Instagram'dan fırsat buldukça anneliğe dair samimi açıklamalar yapıyor.

Vaktinin tamamını ikizlerine ayıran Rutkay, 'işin zor' diyenlere de ince bir sitemde bulundu.

Bebeği kucağında poz veren güzel oyuncu altına uzun bir de not düştü. İşte o açıklama:

5b69a4fde7aa3c1c7c157056

"Çocuk bakmak zor hele iki çocuk daha da zor” diyorlar.
Hayatta ne kolay ki?
Kendimi bildim bileli zor’la beraberim.
Okul kazan,büyü genç kız ol, kendini koru kolla, iyi insan ol, onurunu koru, incinme,incitme...
Ardından meslek seçimim.
Yok “babasının kızı” diye ünlü oldu etiketleri.
Kendini önce kendine ispatla sonra o yapıştırmalardan kurtul.
Ayaklarının üstünde dur.
Sev sevil.
Düş kalk yarası beresi tedavisi...
Ne kolay ki?
Bunlar “iyi günün” diyorlar sonra...
İyi günüm zaten onları doğurduğum gündü!
Daha mucizesi var mı?
Kor mu sandılar bu zorluklar?
Evvelallah her şeyin üstesinden geliriz, Allah sağlık versin güç versin.
Ancak bir sıkıntım var. Evet.
İtiraf etmem gerekirse...
Hangisini ihmal ediyorum ya da ediyor muyum?
Birini birinden daha fazla mı besledim?
İlgimi en çok kime verdim bugün?
Ayırım yapmadım değil mi?
Falan filan..."

PARTNERRöntgeni görünce... Kimse inanamadıRöntgeni görünce... Kimse inanamadı
Cemile Bayraktar'a Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan yanıt!Cemile Bayraktar'a Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan yanıt!
Cüneyt Arkın'dan haber var! 'Konuşabiliyor, kahvaltı yapabiliyor...' Cüneyt Arkın'dan haber var! 'Konuşabiliyor, kahvaltı yapabiliyor...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğa rutkay Doğa Rutkay anne Doğa Rutkay ınstagram

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cemile Bayraktar'a Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan yanıt!

Cemile Bayraktar'a Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan yanıt!

Cüneyt Arkın'dan haber var! 'Konuşabiliyor, kahvaltı yapabiliyor...'

Cüneyt Arkın'dan haber var! 'Konuşabiliyor, kahvaltı yapabiliyor...'

Irmak Ünal o görüntülerden sonra isyan etti

Irmak Ünal o görüntülerden sonra isyan etti

Demet Akalın: 'İnsanlar boşanacağımızı düşünmekte haklı'

Demet Akalın: 'İnsanlar boşanacağımızı düşünmekte haklı'

Gigi Hadid’den Zayn Malik’e romantik jest

Gigi Hadid’den Zayn Malik’e romantik jest

Nazlı Hamarat bu defa emzirirken çekilen fotoğrafını paylaştı!

Nazlı Hamarat bu defa emzirirken çekilen fotoğrafını paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.