Doğa Rutkay: İngilizce konuşan dadıya karşıyım

Geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Piraye ve Rutkay Kerim'i dünyaya getiren Doğa Rutkay, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Rutkay bebeklerle yaşamı hakkında açıklamalar yaptı. "Televizyon, telefon ve tabletin doğru olmadığını düşünüyorum" diyen Rutkay'ın açıklamalanın satır başları şöyle:

"1,5 yıl olacak teknoloji yok. Yemek yerken ellerimizde kukla oluyor. Ben çocukluğumdan örnek alıyorum. Kendi kendimi oyalamayı çok erken öğrendim. Babaları heyecanlanıyor anlıyorum. Çocuklara oyuncak almış. 'Kerimcan biz bunları ayıralım. Her gün bir oyuncak vermek değil. Hepsini toplu vermeyelim de, her hafta birer tane verelim' dedim. Bir anda her şeyi önlerine yığmak istemiyorum.

41 yaşındayım, elimdekini paylaştığım zaman mutlu oluyorum. Çocuklar da bunu öğrensin istiyorum. Her sabah çıkıyor mutlaka bir ağacı, çiçeği yada yaprağı uzun uzun anlatıyorum. Onları görünce sarılacağız, çimlere dokunacağız, güneşe bakacağız...

Ben de böyle büyüdüm. Ne şansıyım ki, eşim de öyledir... Onları böyle büyütüyorum. İleride bir faydası olur mu bilmiyorum, inşallah olur. 5 yıldır bizimle yaşayan bir ablamız vardı. Evlendiğimiz günden itibaren bizimleydi. Ben ona çok güveniyordum. Neredeyse ikinci annem gibiydi, diğer kolum gibiydi... O şu anda bizimle.