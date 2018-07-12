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Doğa Rutkay: Sapıkça mesajlar almadım...

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 09:41 | Son Güncelleme

Instagram'ın yeni modası 'Bana soru sor' özelliğinden Doğa Rutkay da yararlandı. Şu sıralar karnı burnunda olan ünlü isim sorulan bir soruya samimi bir açıklama yaptı

Doğa Rutkay: Sapıkça mesajlar almadım...

Tiyatro oyuncusu Doğa Rutkay 2014 yılında bir süredir birlikte olduğu gazeteci Kerimcan Kamal'la dünya evine girmişti.
Şimdilerde bu evliliğin meyvesi olan ikiz bebeklerine kavuşmak için gün sayan Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt verdi.

Instagram'ın ‘Bana soru sor’ özelliğini kullanan ve takipçilerinden sorular alan Doğa Rutkay, çoğunluğu evlilik ve bebekle ilgili soruları yanıtladı.

Kendisine yöneltilen sorulara samimi ve uzun yanıtlar veren Doğa Rutkay, bir takipçisinin; ‘Sapık kadınlar mesaj attığında ne yapıyorsun?’ sorusuna son derece ilginç bir yanıt verdi.

İşte Doğa’nın o yanıtı:

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