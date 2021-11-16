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  4. Doğa Rutkay spor yaparken yaralandı! "Kanamalı yırtık"

Doğa Rutkay spor yaparken yaralandı! "Kanamalı yırtık"

16.11.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor tutkunu Doğa Rutkay'a nazar değdi. Sağ baldırındaki kaslarda yırtılma meydana gelen 43 yaşındaki oyuncu, üç ay fizik tedavi görecek.

Doğa Rutkay spor yaparken yaralandı! "Kanamalı yırtık"

Doğa Rutkay tüm yazı eşi Kerimcan Kamal, 2018'de dünyaya gelen ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim ile Çeşme'de geçirdi. Haftanın dört günü ağırlık ve kondisyon çalışıp pilates yaparak, 69'dan 56 kiloya düştü.

İstanbul'da da sporunu ihmal etmeyen oyuncuya nazar değdi. Geçtiğimiz gün koşarken sakatlandı. Doğa Rutkay, sağ baldırındaki kaslarda yırtılma nedeniyle fizik tedavi görecek.

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Rutkay hastaneye gittiği anları da paylaşarak takipçilerine iyi dilekler için teşekkür etti. Doğa Rutkay kontrolden de paylaşımlar yaparak kanamalı yırtık yaşadığını ifade etti.

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Doğa Rutkay
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