Doğa yine hamile mi? Kızılcık Şerbeti'nin yeni fragmanı olay oldu! 'Doğurmaya ne kadar meraklısın...'

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezonun ses getiren bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Son bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada diziye eleştiriler yükseldi. Çok durağan, sıkıcı bir bölüm olduğuna dair yorumlar yapıldı. Kızılcık Şerbeti'nin 70. bölüm fragmanı da olay oldu.

MERİ KONAĞA TAŞINIYOR!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Abdullah Ünal'ın tuttuğu bakıcıdan şüphelenen Meri, hemen müdahale ediyor ve Apo kucağında Alev bebekle Pembe'nin kapısını çalıyor. Apo, metresinden olan çocuğunu nikahlı karısının bakması için evine götürüyor. Bu gelişme de Meri ve Apo'nun ilerleyen günlerde yakınlaşacağını düşündürdü.

"NE KADAR MERAKLIYMIŞSIN DOĞURMAYA"

Giray'ın henüz gerçek yüzünü görmeyen Doğa, çok güzel gittiğini düşündüğü evliliğinde bir de ortaya yeni bir bebek meselesi atıyor. Yemek sofrasında Giray'a hamilelik testi yaptırdığını söylüyor ve ağzının payını “Ne kadar meraklıymışsın doğurmaya” sözleriyle alıyor. Bu sahne ise fragmanın en çok dikkat çeken sahnesi oldu. Birçok kullanıcı Giray'a hak verdi ve artık Doğa'nın ilk sezondaki gibi olması gerektiğini savundu. O yorumlardan bazıları...