Doğaç Yıldız, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Sevda Erginci ve Onur Tuna'nın paylaştığı dizide heyecan artıyor.

Diziye daha önce 'İki Aile', 'Kertenkele', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Yuvamdaki Düşman' gibi dizilerde izlediğimiz Doğaç Yıldız dahil oluyor.

Genç oyuncu, dizide Ender'in kayıp oğlu Yiğit'i canlandıracak.

DOĞAÇ YILDIZ KİMDİR?

Doğaç Yıldız 1991’de İstanbul’da doğdu. Doğaç Yıldız Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan’da canlandırdığı Şehzade Kasım ile adından bahsettirmeyi başardı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro mezunu olan Yıldız, İki Aile, Tatlı Hayat gibi dizilerde de rol aldı. Doğaç Yıldız’ın Çukur dizisine oynayacağına dair bazı dedikodular çıkmıştı, ancak bu gerçekleşmedi ve Doğaç Yıldız Yasak Elma dizisine katıldı.



