Sultan Oğuz

Doğadaki imzamız: Ekolojik Ayak İzi

Günümüzde doğaya verdiğimiz zarara kirlilik deyip sınırlarını bireyden almamız gerekiyor. Çünkü günümüzde attığımız her adım, yediğimiz her yemek ve kullandığımız her eşya gezegen üzerinde hesaplanabilen bir ize sahip. Ekolojik Ayak İzi olarak da tanımlanan bu durum iklim için basit ama sarsıcı bir gerçeği ifade ediyor...

Ekolojik Ayak İzi nedir?

Doğadaki imzamız: Ekolojik Ayak İzi 1

Ekolojik Ayak İzi, insanın ekosistemlerdeki etkisini ölçen bir kavram. Bu hesaplamaysa talep-varlık karşılaştırmasıyla yani insanların hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakların tümü ile ekosistemin bu ihtiyaçları karşılama kapasitesinin hesabıdır.

Ekolojik Ayak İzinin en yaygın bileşeni: Karbon Ayak İzi

Doğadaki imzamız: Ekolojik Ayak İzi 2

Isınma, ulaşım ve üretim gibi faaliyetlerinin miktarını temsil eden Karbon Ayak İzi terimini belki de Ekolojik Ayak İzi'nden daha sık duyuyoruz. Bir kişi veya kuruluşun Karbon Ayak İzi'ni ölçmek enerji üretimi, ısıtma ve ulaşımdaki fosil yakıtların yanı sıra tükettikleri tüm gıda, hizmetlerin üretimi ve atılmasından kaynaklanan dolaylı emisyonlara da bakmayı gerektirir.

Gelecekten borç alarak yaşamak

Doğadaki imzamız: Ekolojik Ayak İzi 3

Küresel Ayak İzi Ağı tarafından her yıl paylaşılan "Limit Aşımı Günü", doğadaki kaynakları ne kadar sürede tükettiğimizi gösterir. Örneğin 2025 yılı verilerinde bu tarih 24 Temmuz iken 2026 için bu gün 5 Haziran olarak tahmin ediliyor. Bu ise yılın geri kalan 6 ayını sürdürebilmek için bir sonraki yılın kaynaklarından borç alacağız anlamına geliyor.

Neden bir değişim şart?

Doğadaki imzamız: Ekolojik Ayak İzi 4

İklim değişikliği günümüzde normal seyrinin ötesinde gerçekleşmesi, durumu "iklim krizine" dönüştürdü. Bu yüzden Ekolojik Ayak İzimizi küçültmek, yani tüketim alışkanlıklarımızı ve kaynakları doğanın hızına paralel olarak sürdürmek artık bir tercih değil, bir gereklilik halini almış durumda.

