Doğal antibiyotik soğan kebabı sezonu açıldı: Soğan kebabı nasıl yapılır?

Gaziantep’te kış mevsiminin gelişiyle birlikte yöre halkının dört gözle beklediği soğan kebabı sezonu resmen başladı. Şehrin geleneksel mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan soğan kebabı, tezgahlarda yeniden yerini alırken, Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Şef Tahir Tekin Öztan’dan önemli bir uyarı geldi. Öztan, özellikle grip vakalarının arttığı bu dönemde bağışıklığı desteklemek için sofralarda bol bol soğan ve soğan kebabı tüketilmesini önerdi.

Gaziantep’te havaların soğuması ve kış aylarının gelmesiyle eşsiz lezzetlerden soğan kebabı sezonu da başladı. Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Şef Tahir Tekin Öztan gribe karşı uyararak sofralarda bol bol soğan tüketilmesini önerdi.

DOĞAL ANTİBİYOTİK ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Gaziantep mutfağının en önemli yemekleri arasında sayılan ve doğal antibiyotik özelliğiyle dikkat çeken soğandan yapılan soğan kebabı büyük ilgi görülmeye başladı. Salgın hastalıklardan korunmanın en önemli yolunun mevsimine uygun doğal besin maddeleri tüketmekle mümkün olacağını ifade etti.

"NAR EKŞİSİ İLE TERLEMEYE BIRAKILARAK SERVİS EDİLİYOR"

Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan, "Vücut direncini arttırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal besin maddelerini tercih etmek zorundayız. Bu anlamda her mevsimin kendine göre özelliklere sahip sebze ve meyveleri bulunmaktadır. Son zamanlarda dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan gribe karşı da vücudumuzun direncini arttırmak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek zorundayız. Bunun için antibiyotik özelliğe sahip soğanı da sofralarımızın vazgeçilmezi haline getirmeliyiz. İçerdiği vitamin ve doğal antibiyotik sayesinde gripten korunmanın en lezzetli yolu olan mini soğanlar, kıyma ile pişirilip, nar ekşisi ile terlemeye bırakılarak servis ediliyor. Tüm dünyada salgın olarak yaşanılan grip virüsüne karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirici birçok alternatif besin takviyesi alıyoruz. Hiç kuşkusuz yaşadığımız bu zor günlerde yapılacak en doğru beslenme yöntemi her sebzeyi mevsiminde tüketmek olacaktır" dedi.

MALZEMELER

  • 2 kg kebaplık soğan (arpacık)
  • 800 gr yağlı kıyma
  • Yarım su bardağı nar ekşisi sosu
  • Tuz, karabiber, kırmızı biber
  • 1,5 su bardağı su

TARİF

  • Öncelikle soğanların uçları kesilerek bol suyla yıkanır ve dış kabuğundan yalnızca bir zar soyulur.
  • Kıymaya tuz, karabiber ve kırmızı toz biber eklenerek yoğrulur.
  • Tepeden aşağı doğru midye formunda kesilen soğanların aralarına küçük kıyma topları yerleştirilir.
  • Hazırlanan soğanlar fırın tepsisine yan yana dizilir.
  • Üzerine tuzlu su gezdirilerek 200 derece fırında yarım saat pişirilir.
  • Ardından nar ekşisi ve su karışımı yemeğin üzerine dökülür ve 30 dakika daha pişirilir.

AFİYET OLSUN!

Kaynak: İHA

