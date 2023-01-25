Doğal zıt anlamlısı nedir? Doğal kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Doğal kelimesi günlük hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün mana açısından tam aksini belirten yalnızca bir kelime mevcuttur. Doğal zıt anlamlısı olan sözcük, cümle içerisinde doğal kelimesinin zıddını ifade etmek için kullanılır. Doğal kelimesinin karşıtı için öncelikle kelimenin anlamını bilmek gerekir. Türk Dil Kurumuna göre doğal sözcüğü birden fazla mana taşır. Bu manalar şu şekildedir:

(Sıfat) Doğada olan, doğada bulunan

(Sıfat) Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, tabii

(Sıfat) Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış

(Sıfat) Yapmacık olmayan

(Sıfat) Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan

(Sıfat) Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan

(Sıfat) Saf, katıksız, arı

Ayrıca doğal kelimesinin içerisinde geçtiği “doğal afet", "doğal gaz", "doğal sayı", "doğal coğrafya", "doğal ayıklanma” gibi birleşik sözcükler ve “doğal olarak” gibi deyim ve atasözleri de mevcuttur.

Doğal kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Doğal sözcüğü dilimizde çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcük Türkçe bir kelimedir. Türkçe “doğa” sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük pek çok alanda karşımıza çıkmaktadır. Doğal zıt anlamlısı olan kelimeler bu kelimenin tam tersi manasını anlatan kelimelerdir. Bu bağlamda doğal kelimesinin zıt anlamı olan sözcük:

Yapay

Yapay kelimesi doğal sözcüğünün tam aksini ifade etmek için kullanılır. Doğal sözcüğü kadar yapay kelimesinin kullanımı da çok yaygındır. Doğal kelimesi adından da belli olduğu üzere natürel ve normal olan şeyleri ifade ederken yapar sözcüğü yapmacık olan şeyleri ifade etmek için kullanılmaktadır.

Doğalın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Doğal sözcüğü dilimizde en çok kullanılan kelimeler arasındadır. Doğalın zıt anlamlısı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: