Doğalgaz faturalarınızı düşürecek 3 yöntem!

Kış aylarında hem ısınıp hem tasarruf etmek isteyenler buraya! Sizler için doğalgaz faturanızı düşürecek 3 yöntemi derledik.

İşte hayat kurtaran o 3 yöntem:

1. KOMBİYİ SAKIN KAPATMAYIN

Evden çıkarken ya da geceleri kombiyi tamamen kapatmak yapılan en büyük hatalardan biri! Kombi kapatıldığında evdeki duvarlar ve eşyalar tamamen soğur. Kombiyi yeniden açtığınızda ise evi ısıtabilmek için cihaz iki kat daha fazla doğalgaz harcar. Uzmanlar, kombiyi tamamen kapatmak yerine bütün kış düşük ve sabit bir derecede çalıştırmanın faturayı ciddi oranda düşürdüğünü belirtiyor.

2. O CİHAZ FATURAYI RESMEN ERİTİYOR

Evinde oda termostatı kullanmayanlar pişman oluyor. Tasarrufun en net çözümü olan oda termostatı, evinizi istediğiniz sıcaklıkta sabit tutarak kombinin gereksiz yere alev almasını önlüyor. Unutmayın; ev sıcaklığını sadece 1 derece düşürmek, faturada tam %6 tasarruf sağlıyor. Oturma odası için 22°C, yatak odası için ise 20°C en ideal sıcaklık olarak kabul ediliyor.

3. PETEKLERİN ÖNÜNÜ KAPATANLAR YANDI

Farkında olmadan paranızı mobilyalara harcıyor olabilirsiniz! Radyatörlerin önüne koyulan koltuklar veya uzun perdeler, ısının odaya yayılmasını resmen engelliyor. Peteklerin önünü tamamen açın ve arkalarına mutlaka ısı yalıtım levhası (folyo) yerleştirin. Bu sayede dış duvara giden ısı doğrudan odanın içine yansıyor ve eviniz çok daha hızlı ısınıyor. Pencerelere çekilecek ucuz bir sünger veya bant ise dışarıdan gelen soğuk havayı keserek bütçenizi koruyor.