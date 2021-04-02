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Doğanın kalbinde 2 bin 400 yıllık yürüyüş rotası Leleg Yolu ziyaretçilerini ağırlıyor

Seray Üstün Seray Üstün
02.04.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm acenteleri, doğa ve alternatif turizm faaliyetlerinde yer alması için tanıtım çalışmaları başlatılan 2 bin 400 yıllık "Leleg Yolu"nun bilinirliğini artırmayı hedefliyor. Antik Leleg kentlerinin birbirine bağlandığı, doğayla iç içe olan yürüyüş yolunun tanıtımı için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) başlattığı çalışmalar hız kazanıyor.

Doğanın kalbinde 2 bin 400 yıllık yürüyüş rotası Leleg Yolu ziyaretçilerini ağırlıyor

TÜRSAB Gençlik, Doğa ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir koordinesinde geçen ay tanıtım filmi hazırlanan yolda, Bodrum'da doğa turizmine yönelik çalışmalar yapan acente sahipleri yürüyüş yapıyor. Demir, AA muhabirine, doğayla iç içe yürüyüş rotası olan yolun tanıtımının yapıldığını söyledi. Bu noktada çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Demir, "Bodrum'daki acentelere rotayı gösteriyoruz. 5-8 Nisan'da, ülkenin çeşitli yörelerinde doğa ve macera turizmi yapan bütün seyahat acentelerini misafir edeceğiz. Bodrum'un doğa ve spor varlıklarını göstereceğiz" dedi.

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Demir, 10 Nisan'da Muğla bölgesinde turlar düzenleyen kokartlı rehberlere rotayı tanıtacaklarını dile getirdi. Doğa ve alternatif turizmin, salgından sonra daha çok tercih edildiğini anlatan Demir, "İnsanların doğaya ilgisinin daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

İNSANLAR DOĞAYLA İÇ İÇE OLMAK İSTİYOR”

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Profesyonel Turist Rehberi Kartal Kaya ise katılımcılara geçtikleri yerlerde Leleg Kenti kalıntılarıyla ilgili bilgi verdiklerini söyledi. Yürüyüşe başladıkları Pedasa Antik Kenti'nin, kalıntılarının günümüze kadar korunarak geldiğini vurgulayan Kaya, Leleg Yolu'nun tek günde yürümenin mümkün olmadığını bildirdi.

Bodrum'da, tarihi ve kültürel değerlerinin daha çok tanıtılması gerektiğini aktaran Kaya, "Salgın dolayısıyla doğaya dönüş başladı. İnsanlar daha özel, daha kişisel turlar yapmak istiyor. Doğayla daha iç içe olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

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Turizm acentesi sahibi Hatice Türkel de yürüyüş turlarına ağırlık vermeyi düşündüklerini belirterek, "Özellikle salgın döneminde daha etkin bir faaliyet olacağını düşünüyorum. Daha önce Bodrum'a gelen yabancı misafirleri başka bir kentte yürüyüş turu yaptırmıştık. Şimdi artık Bodrum ve çevresinde daha yakın yerlerde çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

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Bir bölümünde Off-Road bisiklet yolu da bulunan tarihi yol güzergahında, Bodrum Ticaret Odası'nca (BODTO) hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) "2015 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı" kapsamındaki "Bodrum Leleg Yolu Projesi" ile düzenlemeler yapılmıştı.

(AA)

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Muğla Bodrum
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