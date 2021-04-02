Doğanın kalbinde 2 bin 400 yıllık yürüyüş rotası Leleg Yolu ziyaretçilerini ağırlıyor

TÜRSAB Gençlik, Doğa ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir koordinesinde geçen ay tanıtım filmi hazırlanan yolda, Bodrum'da doğa turizmine yönelik çalışmalar yapan acente sahipleri yürüyüş yapıyor. Demir, AA muhabirine, doğayla iç içe yürüyüş rotası olan yolun tanıtımının yapıldığını söyledi. Bu noktada çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Demir, "Bodrum'daki acentelere rotayı gösteriyoruz. 5-8 Nisan'da, ülkenin çeşitli yörelerinde doğa ve macera turizmi yapan bütün seyahat acentelerini misafir edeceğiz. Bodrum'un doğa ve spor varlıklarını göstereceğiz" dedi.

Demir, 10 Nisan'da Muğla bölgesinde turlar düzenleyen kokartlı rehberlere rotayı tanıtacaklarını dile getirdi. Doğa ve alternatif turizmin, salgından sonra daha çok tercih edildiğini anlatan Demir, "İnsanların doğaya ilgisinin daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

İNSANLAR DOĞAYLA İÇ İÇE OLMAK İSTİYOR”

Profesyonel Turist Rehberi Kartal Kaya ise katılımcılara geçtikleri yerlerde Leleg Kenti kalıntılarıyla ilgili bilgi verdiklerini söyledi. Yürüyüşe başladıkları Pedasa Antik Kenti'nin, kalıntılarının günümüze kadar korunarak geldiğini vurgulayan Kaya, Leleg Yolu'nun tek günde yürümenin mümkün olmadığını bildirdi.