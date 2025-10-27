YEMEK

Doğanın şifalı hediyesi... 120 bitkiden oluşan zetrin baharatı yeniden gün yüzüne çıkıyor: "Islatılmış ekmeğe dökülerek tüketilir"

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine özgü, 120 farklı bitkinin karışımıyla hazırlanan geleneksel Zetrin baharatı yeniden keşfediliyor. Asırlardır bölge halkı tarafından özenle üretilen bu özel karışım, hem lezzetiyle hem de sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Mart ayından Kasım ayına kadar doğadan toplanan çeşitli bitkiler, gölgede kurutularak taş dibeklerde dövülüyor ve eşsiz bir aroma oluşturuyor.

Zetrin, Kemaliye'de yapımı asırlar öncesine giden, bilinen birçok çiçek ve bitkiler topluluğudur. Mart ayında doğada yetişen bitkiler Kasım ayına kadar toplanmaya başlanır.

"ISLATILMIŞ EKMEĞE DÖKÜLEREK TÜKETİLİR"

Gölge ortamda kurutulur. 120 çeşit bitki kurutulduktan sonra taş dibeklerde dövülerek karıştırılır. Kemaliye'nin meşhur kurutulmuş taş fırın ekmeği ıslatılarak sofralara gelir. İşte bu ıslatılmış ekmeğe dökülerek tüketilir. Ayrıca zeytinyağına ve peynirin üzerine dökülerek tüketilir.

GÜNÜMÜZDE AZ SAYIDA ÜRETİMİ YAPILMAKTADIR

Yörede çok faydalı bir karışım olarak bilinen Zetrin'in, Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan tez çalışması sonucunda vücutta bağışıklık sistemini artırıcı sonuçlarının çıktığı açıklanmıştır. Emek isteyen bu ürün, günümüzde az sayıda köylü tarafından yapılmaktadır.

"120 ÇEŞİT BİTKİ KURUTULDUKTAN SONRA ESKİDEN TAŞ DİBEKLERDE DÖVÜLEREK KARIŞTIRILIRDI"

Nesilden nesile devam eden Zetrin yapımını anlatan Osman Birler, yıllar önce dedesinin, daha sonra babası Mehmet Birler tarafından 50 yıldır yapıldığını şimdi de kendisinin yaptığını ifade ederek şöyle konuştu: "Babamdan sonra 20 yıldır ben Zetrin yapıyorum. Doğada yetişen şifalı bitkileri topluyoruz. Munzur Dağı eteklerinden Sarıçiçek Yaylasından şifalı otları topluyoruz Gölge ortamda kurutulur. Çuvallarda biriktiriyoruz bir yıl boyunca süren süreçte bu şekilde bekletiyoruz en son yapraklar sararana kadar toplanan bitkileri harmanlıyoruz. 120 çeşit bitki kurutulduktan sonra eskiden taş dibeklerde dövülerek karıştırılırdı şimdilerde robotta çekiliyor. Kurutulmuş taş fırın ekmeği ıslatılarak sofralara gelir. İşte bu ıslatılmış ekmeğe dökülerek tüketilir. Patates salatasında ayrıca zeytinyağına ve peynirin üzerine dökülerek tüketilir. Pişen yemeğe atılmaz."
