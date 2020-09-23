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Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Doğduğun Ev Kaderindir 13. yeni bölüm fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 23.09.2020 03:02 | Son Güncelleme

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir'in 13. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi ve yeni bölüm fragmanı.

Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni sezon tarihi belli oldu. Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı Doğduğun Ev Kaderindir, yeni sezon ve 13. bölümüyle 30 Eylül Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkacak.

TV8'de ilk sezonuyla büyük ilgi gören ve başrollerinde İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün yer aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda Engin Öztürk de katılacak.

Barış rolüne hayat verecek olan Öztürk Zeynep'in (Demet Özdemir) yeni hayatında etkin bir rol üstlenecek.

engin

'Doğduğun Ev Kaderindir' yeni sezon ilk bölümüyle 30 Eylül Çarşamba 20.00'de TV 8'de!

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