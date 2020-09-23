Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Doğduğun Ev Kaderindir 13. yeni bölüm fragmanı

Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni sezon tarihi belli oldu. Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı Doğduğun Ev Kaderindir, yeni sezon ve 13. bölümüyle 30 Eylül Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkacak.

TV8'de ilk sezonuyla büyük ilgi gören ve başrollerinde İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün yer aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda Engin Öztürk de katılacak.

Barış rolüne hayat verecek olan Öztürk Zeynep'in (Demet Özdemir) yeni hayatında etkin bir rol üstlenecek.

'Doğduğun Ev Kaderindir' yeni sezon ilk bölümüyle 30 Eylül Çarşamba 20.00'de TV 8'de!

