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Doğduğun Ev Kaderindir'den ilk fragman yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 06.12.2019 22:08 | Son Güncelleme

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerde oynadığı TV8'in iddialı dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in ilk fragmanı yayınlandı. İlk olarak 'Evim' olarak duyurulan iddialı dizinin ismi daha sonra Doğduğun Ev Kaderindir olarak değiştirildi. Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizinin ilk fragmanında Demet Özdemir'in gözyaşları içinde anlattıkları dikkat çekiyor. Peki Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlıyor? İşte konusu, oyuncuları ve ilk bölüm fragmanı.

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’u buluşturan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin ilk fragmanı büyük merak uyandırdı. Bugüne kadar romantik komedilerde rol alan Demet Özdemir, bu defa çok farklı bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir, her insanın en büyük ve en derin sorusuyla başlıyor:
"İnsan kaderini değiştirebilir mi?"

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Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryasonu yazdığı ve başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir’in yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Ocak 2020'de TV8'de yayınlanmaya başlayacak.

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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

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Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bence hayal kırıklığı, tutacağını zannetmiyorum, bu kıza komedi dizileri daha iyi gidiyor...
Hiçbir dizi tutmasın.Saçmalık
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