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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 27. bölümde sürpriz oyuncu! Hakan Satılmış, Ali Rıza karakteriyle diziye katıldı!

13.01.2021 20:15 | Son Güncelleme:
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 27. bölümde sürpriz oyuncu! Hakan Satılmış, Ali Rıza karakteriyle diziye katıldı!

TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine 27. bölümünden itibaren usta oyuncu Hakan Satılmış da katılıyor. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizide Hakan Satılmış, Ali Rıza karakterini canlandıracak.

TV8'in OGM Pictures’ın yapımını üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Diziye yeni sezonunda “Ali Rıza” karakteriyle Hakan Salınmış da katılıyor.

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Barış ve Savaş’ın hayatına, dayıları Ali Rıza’nın ani ziyaretiyle yeni bir soluk geliyor.
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Ali Rıza’nın gelişi, Barış’ın ve Savaş’ın hayatında pek çok değişikliğin başlangıcı olacaktır.

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Sadece yiğenlerine değil neşesi, keskin zekası, hayat bilgisi ve coşkusu yeğenleriyle beraber etrafındaki herkese şifa gibi gelecektir.

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